AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat,Türkiyə lirəsi 0,0398 manata təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1129 kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9964 manatadək bahalaşıb.
|1 ABŞ dolları
|USD
|1,7
|1 Avro
|EUR
|1,9964
|1 Avstraliya dolları
|AUD
|1,1222
|1 Belarus rublu
|BYN
|0,587
|1 Bolqarıstan levi
|BGN
|1,0205
|1 BƏƏ dirhəmi
|AED
|0,4629
|100 Cənubi Koreya vonu
|KRW
|0,115
|1 Çexiya kronu
|CZK
|0,0819
|1 Çin yuanı
|CNY
|0,2414
|1 Danimarka kronu
|DKK
|0,2672
|1 Gürcüstan larisi
|GEL
|0,631
|1 Honq Konq dolları
|HKD
|0,2185
|1 Hindistan rupisi
|INR
|0,0188
|1 Britaniya funt sterlinqi
|GBP
|2,2726
|1 İsveç kronu
|SEK
|0,1828
|1 İsveçrə frankı
|CHF
|2,138
|1 İsrail şekeli
|ILS
|0,5247
|1 Kanada dolları
|CAD
|1,2337
|1 Küveyt dinarı
|KWD
|5,5402
|100 Qazaxıstan tengəsi
|KZT
|0,331
|1 Qətər Realı
|QAR
|0,4662
|1 Qırğızıstan somu
|KGS
|0,0195
|100 Macarıstan forinti
|HUF
|0,5131
|1 Moldova leyi
|MDL
|0,101
|1 Norveç kronu
|NOK
|0,1665
|100 Özbəkistan somu
|UZS
|0,0141
|100 Pakistan rupisi
|PKR
|0,6065
|1 Polşa zlotısı
|PLN
|0,4738
|1 Rumıniya leyi
|RON
|0,392
|100 Rusiya rublu
|RUB
|2,1129
|1 Serbiya dinarı
|RSD
|0,017
|1 Sinqapur dolları
|SGD
|1,3163
|1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|SAR
|0,4532
|1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)
|xdr
|2,3227
|1 Türkiyə lirəsi
|TRY
|0,0398
|1 Türkmənistan manatı
|TMT
|0,4857
|1 Ukrayna qrivnası
|UAH
|0,0401
|100 Yaponiya yeni
|JPY
|1,0916
|1 Yeni Zelandiya dolları
|NZD
|0,9793
|1 Qızıl
|XAU
|7364,094
|1 Gümüş
|XAG
|112,7185
|1 Platin
|XPT
|3327,079
|1 Palladium
|XPD
|2821,669
