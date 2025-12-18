 AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:51 - Bu gün
AMB 18 dekabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, dekabrın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat,Türkiyə lirəsi 0,0398 manata təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,1129 kimi ucuzlaşıb, avro isə 1,9964 manatadək bahalaşıb.

1 ABŞ dolları USD 1,7
1 Avro EUR 1,9964
1 Avstraliya dolları AUD 1,1222
1 Belarus rublu BYN 0,587
1 Bolqarıstan levi BGN 1,0205
1 BƏƏ dirhəmi AED 0,4629
100 Cənubi Koreya vonu KRW 0,115
1 Çexiya kronu CZK 0,0819
1 Çin yuanı CNY 0,2414
1 Danimarka kronu DKK 0,2672
1 Gürcüstan larisi GEL 0,631
1 Honq Konq dolları HKD 0,2185
1 Hindistan rupisi INR 0,0188
1 Britaniya funt sterlinqi GBP 2,2726
1 İsveç kronu SEK 0,1828
1 İsveçrə frankı CHF 2,138
1 İsrail şekeli ILS 0,5247
1 Kanada dolları CAD 1,2337
1 Küveyt dinarı KWD 5,5402
100 Qazaxıstan tengəsi KZT 0,331
1 Qətər Realı QAR 0,4662
1 Qırğızıstan somu KGS 0,0195
100 Macarıstan forinti HUF 0,5131
1 Moldova leyi MDL 0,101
1 Norveç kronu NOK 0,1665
100 Özbəkistan somu UZS 0,0141
100 Pakistan rupisi PKR 0,6065
1 Polşa zlotısı PLN 0,4738
1 Rumıniya leyi RON 0,392
100 Rusiya rublu RUB 2,1129
1 Serbiya dinarı RSD 0,017
1 Sinqapur dolları SGD 1,3163
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı SAR 0,4532
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) xdr 2,3227
1 Türkiyə lirəsi TRY 0,0398
1 Türkmənistan manatı TMT 0,4857
1 Ukrayna qrivnası UAH 0,0401
100 Yaponiya yeni JPY 1,0916
1 Yeni Zelandiya dolları NZD 0,9793
1 Qızıl XAU 7364,094
1 Gümüş XAG 112,7185
1 Platin XPT 3327,079
1 Palladium XPD 2821,669
77

