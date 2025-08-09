 Türkiyə XİN-dən Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşma barədə açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Türkiyə XİN-dən Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşma barədə açıqlama

Qafar Ağayev01:17 - Bu gün
Türkiyə XİN-dən Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşma barədə açıqlama

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN-in bəyanatında deyilir.

"Biz Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olması istiqamətində əldə olunan irəliləyişdən və bununla bağlı bu gün (8 avqust) Vaşinqtonda qəbul edilmiş öhdəlikdən məmnunuq.

Beynəlxalq münaqişələrin və böhranların getdikcə şiddətləndiyi bir vaxtda atılan bu addım regional sülhün və sabitliyin əldə olunması üçün mühüm inkişafdır. Biz ABŞ Administrasiyasının prosesə töhfələrini yüksək qiymətləndiririk.

Cənubi Qafqaza sülh və firavanlıq gətirmək üçün tarixi fürsətdən istifadə edilib. Biz Türkiyə olaraq bu fürsəti reallaşdırmaq üçün göstərilən səylərə öz töhfəmizi verməyə davam edəcəyik və Azərbaycanın fədakar səylərini dəstəkləyəcəyik", - bəyanatda qeyd edilib.

