 Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

Qafar Ağayev14:56 - Bu gün
Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

““Report” İnformasiya Agentliyinin müxbiri Vüsalə Abbasovanın ABŞ Prezidenti Donald Trampa sualı ətrafında söz-söhbətlər üzücüdür”.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid öz sosial şəbəkə hesabında paylaşımında qeyd edib.

“Hesab edirəm ki, bu günlərdə baş verən hadisələrin, Birləşmiş Ştatların paytaxtında imzalanmış və Azərbaycan adına böyük uğur olan sənədlərin fonunda belə bir durumun müşahidə edilməsi yolverilməzdir, tarixi proseslərin böyüklük miqyasına adekvat deyil.

Görünür, bəziləri Vaşinqtonda imzalanmış sənədlər ətrafında müzakirə aparmaqdansa, ölkəmizin böyük uğurundan söz açmaqdansa, diqqəti tamam başqa səmtə yönəltməyə, əslində isə ictimaiyyəti başlıca mahiyyətdən uzaq tutmağa, gündəmi dəyişməyə, daha doğrusu, fərqli gündəm formalaşdırmağa çalışırlar”.

“Azərbaycan Mətbuat Şurası olaraq tövsiyə edirik ki, media orqanlarımız, jurnalistlərimiz həmin olaylar müstəvisindəki hansısa xırda məsələlərə köklənib intriqa yaratmaqdan çəkinsinlər, ölkəmizin adı ilə bağlı ciddi reallıqlara nəzər salsınlar” – deyə R.Məcid Əlavə edib:

“Hesab edirəm ki, indiki məqamda bu, təkcə peşə borcunu yerinə yetirmək yox, eyni zamanda, hər bir qələm sahibinin özünün özünə verdiyi qiymətdir. Onu da deyim ki, Azərbaycan jurnalistikasında həmişə həmkar təəssübkeşliyi olub. Gəlin, bir-birimizə təəssüb hissi ilə yanaşaq ki, sonradan təəssüflənməyək”.

Qeyd edək ki, Vüsalə Abbasovanın ABŞ Prezidenti Donald Trampa verdiyi sualdan sonra sosial şəbəkələrdə onun ingilis dilində yaxşı danışmaması ilə bağlı media nümayəndələri tərəfindən tənqidlər səsləndirilib.

Paylaş:
145

Aktual

Cəmiyyət

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Müsahibə

Nərmin Xankişiyevanın hekayəsi: “TikTok”dakı gülməli ailə dramlarından “Oskar” xəyalına uzanan yol - FOTO - VİDEO

Rəsmi

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Cəmiyyət

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun qarşısına avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb

Sabahdan bu körpü 10 günlük bağlanacaq - XƏBƏRDARLIQ

Samuxda istifadəyə yararsız pestisid zərərsizləşdiriləcək

Xocavənd, Ağdərə və Zəngilandakı yanğınların söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Niyə özümüzü “azəri” olaraq təqdim etməməliyik? – Tarixçi və baş redaktordan ŞƏRH

Donald Tramp, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirilir - CANLI

Cəlilabadda çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib - YENİLƏNİB

Kəlbəcərdə hərbi yük avtomobili minaya düşüb, 5 hərbçi xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunun qarşısına avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 17:07

Sabahdan bu körpü 10 günlük bağlanacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:52

Samuxda istifadəyə yararsız pestisid zərərsizləşdiriləcək

Bu gün, 16:49

Nərmin Xankişiyevanın hekayəsi: “TikTok”dakı gülməli ailə dramlarından “Oskar” xəyalına uzanan yol - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:41

Xocavənd, Ağdərə və Zəngilandakı yanğınların söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub - VİDEO

Bu gün, 16:15

“mygov” platformasına yeni məlumatlar inteqrasiya olunub

Bu gün, 15:28

Rezidenturaya qəbul imtahanının II mərhələsinin nəticələri elan olunub

Bu gün, 15:27

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər

Bu gün, 15:23

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

Bu gün, 14:56

Qusarda bacı-qardaş baltalanıb

Bu gün, 14:42

ABŞ-da evə düşən göy daşının Yer kürəsindən daha qədim olduğu müəyyən edilib

Bu gün, 14:35

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:17

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:10

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 13:44

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Bu gün, 13:38

Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 13:35

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndirilir SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:32

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 13:24

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

Tamah niyyəti ilə törədilən qətl hadisəsi üzrə iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:14
Bütün xəbərlər