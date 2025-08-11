 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:14 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9842 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 2,1251 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9842

100 Rusiya rublu

2,1251

1 Avstraliya dolları

1,1091

1 Belarus rublu

0,5774

1 Bolqarıstan levi

1,0127

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1224

1 Çexiya kronu

0,0812

1 Çin yuanı

0,2368

1 Danimarka kronu

0,2658

1 Gürcü larisi

0,6310

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2893

10 000 İran rialı

0,0294

1 İsveç kronu

0,1780

1 İsveçrə frankı

2,1080

1 İsrail şekeli

0,4960

1 Kanada dolları

1,2362

1 Küveyt dinarı

5,5645

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3144

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5019

1 Moldova leyi

0,1011

1 Norveç kronu

0,1655

100 Özbək somu

0,0134

100 Pakistan rupisi

0,5991

1 Polşa zlotası

0,4674

1 Rumıniya leyi

0,3917

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3242

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4529

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3217

Türk lirəsi

0,0417

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0410

Yapon yeni

1,1526

Yeni Zelandiya dolları

1,0118

Qızıl

5739,2680

Gümüş

64,6750

Platin

2249,0575

Palladium

1920,1330

44

