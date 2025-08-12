 60 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

60 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib

Qafar Ağayev14:18 - Bu gün
60 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib

Yeni tədris ili üzrə 60 minə yaxın uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi (MÜTDA) məlumat yayıb.

Bildirilib k, hazırda həm Azərbaycan, həm də rus bölməsi üzrə qəbul sərbəst qaydada həyata keçirilir.

"İndiyədək 60 min uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına yazılıb. Xatırladırıq ki, məktəbəhazırlıq qruplarına cari ildə 5 yaşı tamam olan, yəni 2020-ci il təvəllüdlü uşaqlar üçün sorğu yerləşdirilə bilər. Prosesə iyulun 8-də start verilib, sentyabrın 30-na qədər davam edəcək", - məlumatda qeyd olunub.

