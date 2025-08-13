 Azərbaycanda avtobus idarə edəcək qadın sürücülər hazırlanır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycanda avtobus idarə edəcək qadın sürücülər hazırlanır

Qafar Ağayev09:57 - Bu gün
Azərbaycanda avtobus idarə edəcək qadın sürücülər hazırlanır

İctimai nəqliyyatda qadın sürücülərin iştirakını artırmaq məqsədilə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) yeni təlim proqramına start verib.

1news.az AYNA-ya istinadən xəbər verir ki, Proqram çərçivəsində namizədlər avtobus sürücüsü kimi peşəkar fəaliyyətə başlamaq üçün nəzəri və praktiki cəhətdən hazırlıq keçirlər.

Təlimlər sürücülük bacarıqları ilə yanaşı, etik davranış, ünsiyyət mədəniyyəti və təhlükəsizlik mövzularını əhatə edir. Əlilliyi olan şəxslərlə düzgün davranış qaydaları da xüsusilə aşılanır. Məqsəd yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edən, sərnişinlərlə düzgün və nəzakətli davranan, böhran vəziyyətlərdə peşəkarlıq nümayiş etdirən qadın sürücülər hazırlamaqdır.

Təlim müddətində iştirakçılar baxış texnikası, manevretmə, dayanma və durma qaydaları üzrə praktiki məşğələlərə cəlb olunurlar. Təlimlərin əsas hissəsini mürəkkəb yol şəraitində idarəetmə, arxa və ön parketmə, slalom hərəkətləri, dönmə trayektoriyalarının düzgün seçilməsi və təhlükəsiz ara məsafəsinin qorunması təşkil edir. Eyni zamanda, sürücülər müxtəlif yol şəraitində qəza risklərinin minimuma endirilməsi ilə bağlı vacib bacarıqlar qazanırlar.

Təlimlərin sonunda iştirakçılar xüsusi hazırlanmış marşrutlar üzrə sərbəst idarəetmə sınaqlarından keçirlər. Bu mərhələdə onların həm nəzəri bilikləri, həm də praktiki bacarıqları kompleks şəkildə qiymətləndirilir.

AYNA-nın bu təşəbbüsü qadınların iqtisadi fəallığını dəstəkləyir, onların nəqliyyat sahəsində rolunu artırır. Bu, həm də ictimai nəqliyyatda xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və sərnişin məmnuniyyətinə böyük töhfə verir.

Paylaş:
115

Aktual

Siyasət

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Siyasət

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Cəmiyyət

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Müsahibə

Emin Milli: Əslində Ermənistan və Azərbaycanın ortaq maraqları var və ola bilər – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Rezidenturaya ixtisas seçimi başlanıb

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Qubada yanğın təhlükəli yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Redaktorun seçimi

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Azərbaycan mediasında “fake news” və onların yayılma mexanizmləri - Jurnalist araşdırması

İlmələrdə gizlənən tarix - Azərbaycan Milli Xalça Muzeyindən - REPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Sabahdan bu körpü 10 günlük bağlanacaq - XƏBƏRDARLIQ

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

Türkiyə XİN-dən Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşma barədə açıqlama

Göyçayda zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Rezidenturaya ixtisas seçimi başlanıb

Bu gün, 14:55

Ukrayna səfiri: Humanitar yardım və dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edirik

Bu gün, 14:41

Azərbaycandan Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib - FOTO

Bu gün, 14:36

Qusar rayonunda ana doğuşdan sonra ölüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:47

Qubada yanğın təhlükəli yanacaqdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 13:11

Bakı metrosu yeni mövsümə necə hazırlaşır? - AÇIQLAMA

Bu gün, 12:56

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:51

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsinə hazırlıqlar tam sürətlə davam edir - FOTO

Bu gün, 12:37

Maştağada evdən 6 min manat oğurlanıb

Bu gün, 12:18

Naxçıvan, Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə avqust ayının pensiyaları ödənilib

Bu gün, 11:40

Saatlıda 52 yaşlı qadını cərəyan vuraraq öldürüb

Bu gün, 11:25

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 10:57

Bakı üzrə tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi keçirilib

Bu gün, 10:50

İyul ayı ərzində 8 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

Bu gün, 10:36

Əksər yerlərdə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:24

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib

Bu gün, 10:16

Azərbaycanda avtobus idarə edəcək qadın sürücülər hazırlanır

Bu gün, 09:57

BDYPİ yağmurlu hava şəraiti ilə bağlı müraciət edib

Bu gün, 09:54

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:39

Əmtəə bazarlarında qızıl cüzi bahalaşıb

Bu gün, 09:24
Bütün xəbərlər