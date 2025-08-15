 Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardımın növbəti hissəsi göndərilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardımın növbəti hissəsi göndərilib - FOTO

Qafar Ağayev14:32 - Bu gün
Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardımın növbəti hissəsi göndərilib - FOTO

Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə nəzərdə tutulmuş yükün növbəti hissəsi bu gün Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.

1news.az xəbər verir ki, yardım Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2025-ci il 11 avqust tarixli Sərəncamına əsasən Energetika Nazirliyi tərəfindən təşkil olunub. Humanitar yükə ümumilikdə 90 min metrə yaxın elektrik kabelləri və naqillər, 25 ədəd generator və 7 dəst transformator daxildir.
Avadanlıqlar Ukraynada davam edən müharibədən zərər görmüş bölgələrin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı təchizatının bərpasına dəstək məqsədilə göndərilib. Yardımın ilk hissəsi 10 yük avtomobilindən ibarət karvanla yola çıxıb. Ukrayna tərəfinin müraciəti əsasında təşkil edilən və ümumi dəyəri 2 milyon ABŞ dolları olan yardımın növbəti hissəsi bu gün göndərildi.

Qeyd edək ki, Azərbaycan bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik təchizatı ilə bağlı humanitar yüklər göndərib. Hazırkı müharibə şəraitində Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi ümumi humanitar dəstəyin, o cümlədən bərpa və yenidənqurma yönümlü yardımların ümumi dəyəri artıq 44 milyon ABŞ dollarını ötüb.

Foto: Nadir İbrahimli

Paylaş:
74

Aktual

Müsahibə

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Ağdərənin Kolatağ kəndi ilk sakinlərini qarşılayıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Konqo Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Sabah növbəti tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

Rezidenturaya qəbul olmaq üçün 175 namizəd ixtisas seçimi edib

Füzulidə istifadəyə yararsız 50 ton pestisidlər zərərsizləşdirilmək üçün xüsusi poliqona daşınıb

Redaktorun seçimi

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

“Sehrli şamlar” və “Ceyran göbəyi”: Bakını mistik əşyalar dükanları bürüdü - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Rəşad Məciddən azərbaycanlı jurnalistin Trampa sualı ilə bağlı müzakirələrə reaksiya

Daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Yol polisinin qanuni tələbinə riayət etməyən sürücü həbs edilib

Türkiyə XİN-dən Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşma barədə açıqlama

Son xəbərlər

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:54

Filarmoniyada Maestro Niyazinin doğum günü qeyd olunacaq

Bu gün, 17:37

Azərbaycanın FIFA referiləri Konfrans Liqasına təyinat alıblar

Bu gün, 17:29

Sabah növbəti tədris ili üzrə lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 17:24

Rezidenturaya qəbul olmaq üçün 175 namizəd ixtisas seçimi edib

Bu gün, 17:18

AYNA: “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 440 avtomobil gözləyir

Bu gün, 17:07

Füzulidə istifadəyə yararsız 50 ton pestisidlər zərərsizləşdirilmək üçün xüsusi poliqona daşınıb

Bu gün, 16:56

Yerli pivəmiz “Xırdalan Premium Draft” beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Bu gün, 16:16

Son altı ayda Azərbaycanda doğulanların sayı məlum olub

Bu gün, 16:09

Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

Bu gün, 15:54

Ağdərənin Kolatağ kəndi ilk sakinlərini qarşılayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:35

Azərbaycanda ölüm faizi azalıb

Bu gün, 15:20

Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardımın növbəti hissəsi göndərilib - FOTO

Bu gün, 14:32

Saatlıda çətənə bitkilərinin gizli yetişdirilməsi üçün istifadə edilən tunellər aşkarlanıb

Bu gün, 14:00

Avtomobildə başlayan yanğını polis əməkdaşları söndürüblər

Bu gün, 13:36

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Bu gün, 13:14

Yağış, külək, dolu... - Sabahın havası

Bu gün, 12:42

Xalq artisti Afaq Bəşirqızının doğum günüdür

Bu gün, 12:27

Dördüncü ixtisas qrupu üzrə 600 və daha çox bal toplayan abituriyenlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:54

Hindistan və Çin 5 il sonra sərhəd ticarətini bərpa etməyə hazırlaşır

Bu gün, 11:32
Bütün xəbərlər