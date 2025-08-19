Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında yazılıb.
"Əfqanıstanı və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik! Milli bayramınız mübarək!", - paylaşımda qeyd edilib.
Congratulations to Afghanistan and its people on the occasion of the Independence Day of #Afghanistan!
Happy National Day! pic.twitter.com/ITb3cducTg — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 19, 2025
81