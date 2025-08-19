 Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Qafar Ağayev13:41 - Bu gün
Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında yazılıb.

"Əfqanıstanı və xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik! Milli bayramınız mübarək!", - paylaşımda qeyd edilib.

