 Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olunanların sayı açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olunanların sayı açıqlandı

Qafar Ağayev11:36 - Bu gün
Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olunanların sayı açıqlandı

Məlum olduğu kimi, qəbul qaydalarına əsasən, beynəlxalq və respublika fənn olimpiadalarının, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların qalibləri, həmçinin beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları üzrə təhsil alan abituriyentlər ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olmaq hüququna malikdirlər.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb.

Bildirilib ki, artıq 2025/2026-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olmaq hüququna malik olan şəxslər bəllidir. Onların Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciətləri əsasında sənədləri yoxlanılıb və ixtisas seçimi etmək üçün Mərkəzə dəvət olunublar.

Nəticələrə əsasən, bu il 2 nəfər beynəlxalq fənn olimpiadası, 88 nəfər respublika fənn olimpiadası, 83 nəfər beynəlxalq idman yarışlarının qalibi olduğu, 35 nəfər isə beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramı (IB) üzrə təhsil aldığı üçün müsabiqədənkənar ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmaq hüququ qazanaraq müvafiq ixtisaslara yerləşdirilib.

Bundan əlavə, SAT imtahanının nəticələrinə əsasən və ADA məktəbinin məzunu kimi, ümumilikdə 676 abituriyent ADA Universitetinə qəbul olunub.

Aşağıdakı cədvəllərdə müsabiqədənkənar qəbul olunanların sayı və onların qəbul olunduqları ixtisaslarla daha ətraflı tanış ola bilərsiniz.

Beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramı (IB Diploma Programme) üzrə qəbul olunanların sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar

Say (nəfər)

İxtisasın kodu

1

121337 Ö/Ə

1

121337 DS

4

131121 Ö/Ə

1

131179 Ö/Ə

1

131195 DS

2

131235 Ö/Ə

6

131276 Ö/Ə

1

131284 DS

2

131292 Ö/Ə

5

131324 Ö/Ə

4

131332 Ö/Ə

4

131357 Ö/Ə

1

131381 Ö/Ə

2

141125 Ö/Ə

SAT imtahanı nəticələrinə əsasən və ADA məktəbinin məzunu kimi ADA Universitetinə qəbul olunanların sayı və ixtisasları

Say (nəfər)

İxtisasın kodu

70

131121 Ö/Ə

71

131332 Ö/Ə

63

131179 Ö/Ə

59

131349 Ö/Ə

55

131276 Ö/Ə

39

131324 Ö/Ə

34

131243 Ö/Ə

33

131187 Ö/Ə

32

131373 Ö/Ə

31

131365 Ö/Ə

30

131227 Ö/Ə

29

131381 Ö/Ə

26

131146 Ö/Ə

28

131357 Ö/Ə

23

131235 Ö/Ə

20

131268

18

131154 Ö/Ə

7

131219 Ö/Ə

5

131292 Ö/Ə

3

131251

Beynəlxalq və respublika fənn olimpiadaları qaliblərinin sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar

Say (nəfər)

İxtisas kodu

1

111188 Ö/Ə

1

111463 DS

2

111666 DS

3

111699 DS

2

112127 DS

1

112346 DS

1

112379 DS

1

112573 DS

4

112598 DS

1

127937 DS

2

129284 DS

29

131113 DS

2

131121 Ö/Ə

1

131138 DS

6

131154 Ö/Ə

3

131162 DS

4

131195 DS

3

141117 DS

1

141158 DS

14

141174 DS

1

141199 DS

1

152288 DS

1

152328 DS

3

152352 DS

1

158177 DS

1

175713 DS

Beynəlxalq idman yarışların qaliblərinin sayı və qəbul olunduqları ixtisaslar

Say (nəfər)

İxtisas kodu

4

122325 DS

33

137157 DS

1

137246 DS

1

137498 Ö/Ə

1

137498 DS

3

137554 DS

1

137579 DS

1

137587 DS

7

137595 DS

4

137619 DS

1

137635 DS

1

137643 Ö/Ə

9

137651 DS

2

137668 DS

1

137773 DS

1

137781 DS

4

137821 DS

5

145638 DS

2

145727 DS

Paylaş:
78

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Dünya

Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Rəsmi

Azərbaycanda “Qaz təchizatı haqqında” qanun qüvvəyə minib

Cəmiyyət

STM Bakının su təchizatı ilə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrini AÇIQLADI

Cəmiyyət

Rezidenturaya qəbul olunanların elektron qeydiyyatına başlanılır

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə 617 nəfər qəbul edilib

Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Hərbi Dəniz Qüvvələrində döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib - VİDEO

Xidmət haqqına görə liftə qadağa ola bilməz - Ali Məhkəmədən vacib qərar

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ərdoğan ordu generalı Bəxtiyar Ersayı yeni vəzifəyə təyin edib

Son xəbərlər

Azərbaycan inflyasiya ilə bağlı proqnozunu yeniləyib

Bu gün, 17:51

Rezidenturaya qəbul olunanların elektron qeydiyyatına başlanılır

Bu gün, 17:50

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Bu gün, 17:41

Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Bu gün, 17:27

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:18

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə 617 nəfər qəbul edilib

Bu gün, 17:00

Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:47

Hərracda 55 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 16:22

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

Bu gün, 15:49

Quba-Xınalıq yolunda yeni körpünün inşası yekunlaşmaq üzrədir - FOTO

Bu gün, 15:44

Azərbaycanda “Qaz təchizatı haqqında” qanun qüvvəyə minib

Bu gün, 15:38

Kriptovalyuta üzrə əməliyyatlardan gəlirlər vergiyə necə cəlb olunur?

Bu gün, 15:30

Şəmkirdə narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:59

Ceyhun Bayramov Nepalın xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 14:22

Yol-nəqliyyat hadisəsi baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü - FOTO

Bu gün, 14:07

Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:41

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - XƏRİTƏ

Bu gün, 13:08

Xırdalanda Quşçuluq yaşayış massivində təkər tullantıları yanır

Bu gün, 13:00

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

STM Bakının su təchizatı ilə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrini AÇIQLADI

Bu gün, 12:31
Bütün xəbərlər