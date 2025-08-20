 Müddətli müqavilə ilə müəllim işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ | 1news.az | Xəbərlər
Müddətli müqavilə ilə müəllim işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

Qafar Ağayev16:55 - 20 / 08 / 2025
Müddətli müqavilə ilə müəllim işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

22 avqust saat 11:00-dan etibarən müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə start veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İnsan Resursları Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, vakansiya seçiminə test imtahanında ümumtəhsil proqramı üzrə minimun 34 bal və tədris metodikası üzrə minimum 6 bal olmaqla, ümumi 40 bal və daha yüksək nəticə göstərən namizədlər vakant yerlərin seçiminə buraxılır.

Qeyd edək ki, müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimi zamanı namizədlər 4 vakant yer seçə bilərlər. Namizədlər 25 avqust saat 11:00-dək şəxsi səhifələrinə daxil olaraq vakant yer seçməli və elektron ərizələrini təsdiq etməlidirlər.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimi mərhələsində eyni zamanda 1000-nə yaxın vakansiyanın birləşdirilməsi nəticəsində formalaşan yerlər də namizədlərə təqdim olunacaq.

Müddətli müqavilə ilə müəllim işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

