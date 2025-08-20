 Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi | 1news.az | Xəbərlər
Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi

Qafar Ağayev11:26 - Bu gün
Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi

London – Düşənbə marşrutu üzrə uçuş həyata keçirən “NOMAD AVIATION AG” aviaşirkətinə məxsus hava gəmisinin kapitanı texniki səbəbə görə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda məcburi eniş üçün sorğu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, təyyarə yerli vaxtla saat 02:21-də uğurla Bakı aeroportuna eniş edib.

Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu yüksək operativlik nümayiş etdirərək və beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərərək texniki və fövqəladə hallarda sərnişinlərə və hava gəmilərinə etibarlı dəstək təmin edir.

