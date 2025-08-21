 Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Qafar Ağayev14:06 - Bu gün
Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Hazırda müsabiqə nəticələrinin emalı davam edir və ümumi müsabiqədən əvvəl ali təhsil müəssisələrinə (xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri, Azərbaycan – Fransız Universiteti, İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı və s.) yerləşdirilənlərin, o cümlədən müsabiqədənkənar ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunanların siyahıları dəqiqləşdirilir.

Bu barədə 1news.az-ın sorğusuna cavab olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu proses müəyyən qədər vaxt tələb edir. Müsabiqə nəticələrinin növbəti həftənin əvvəlində elan olunması nəzərdə tutulur.

Paylaş:
156

Aktual

Rəsmi

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Cəmiyyət

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Rəsmi

Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış ...

Siyasət

İlham Əliyev: Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunu tam müasirləşdirəcəyik

Cəmiyyət

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

“Aztelekom”: İnternet xidmətimizdə hər hansı nasazlıq və ya kəsintilər müşahidə olunmur

İmişlidə yararsız və qadağan olunmuş pestisidlər xüsusi poliqona daşınıb

BDYPİ moped və motosiklet sürücülərinin ən çox yol verdikləri qayda pozuntularını açıqlayıb

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı - Nizami” xəttində tunelin inşasına hazırlıq işlərinə başlanılır - VİDEO

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır

Bu gün, 16:52

“Aztelekom”: İnternet xidmətimizdə hər hansı nasazlıq və ya kəsintilər müşahidə olunmur

Bu gün, 16:39

İmişlidə yararsız və qadağan olunmuş pestisidlər xüsusi poliqona daşınıb

Bu gün, 16:08

BDYPİ moped və motosiklet sürücülərinin ən çox yol verdikləri qayda pozuntularını açıqlayıb

Bu gün, 16:06

Məhkəmə Rəqsanə İsmayılova ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 15:40

Kəlbəcərdə də kanat yolu olacaq

Bu gün, 15:22

Pakistanın turizm şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edib

Bu gün, 15:15

Kamran Əliyev MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının İcraçı katibini qəbul edib

Bu gün, 15:13

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər

Bu gün, 15:12

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri nə zaman açıqlanacaq? - DİM-dən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:06

Prezident və xanımı Ağdərənin Kolatağ kəndində fərdi evlərin və infrastrukturun bərpası sahəsində görülən işlərlə tanış olublar

Bu gün, 13:56

Gəncə Dövlət Filarmoniyasının kamera zalının ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin qarşısı alınıb

Bu gün, 13:50

Kəlbəcərin Vəng kəndində “Aşağı Vəng”, “Nadirxanlı” və “Çaykənd” kiçik su elektrik stansiyalarının açılışı olub

Bu gün, 13:34

İlham Əliyev: Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunu tam müasirləşdirəcəyik

Bu gün, 13:24

Hikmət Hacıyev Pakistan səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 13:11

“Əminəm ki, siz burada rahat yaşayacaqsınız”

Bu gün, 12:53

Müxtəlif ölkələr vaxtilə Ermənistana niyə pulsuz silah verib? - Prezident açıqladı

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:47

MN: Pirəkəşküldə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 12:43

Birbank Biznes-də dostluq qazandırır

Bu gün, 12:24
Bütün xəbərlər