 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:13 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % artaraq 2,1110 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1.7
EUR 1.9797
AUD 1.0913
BYN 0.5686
BGN 1.0127
AED 0.4628
KRW 0.1216
CZK 0.0809
CNY 0.237
DKK 0.2652
GEL 0.6296
HKD 0.2177
INR 0.0195
GBP 2.2869
IRR 0.0295
SEK 0.1772
CHF 2.111
ILS 0.4983
CAD 1.2248
KWD 5.5621
KZT 0.3158
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5017
MDL 0.1018
NOK 0.1661
UZS 0.0136
PKR 0.6002
PLN 0.4659
RON 0.3916
RUB 2.111
RSD 0.0169
SGD 1.3217
SAR 0.453
xdr 2.3238
TRY 0.0415
TMT 0.4857
UAH 0.0412
JPY 1.1534
NZD 0.9888
XAU 5674.277
XAG 64.4054
XPT 2273.946
XPD 1892.942
Paylaş:
20

Aktual

Rəsmi

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar

Rəsmi

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gəncə şəhər stadionunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 256 mənzil əlavə olunub

Düşənbəyə uçan təyyarə Bakıda məcburi eniş etdi

ADY: 7 ayda qatarlar təsərrüfat heyvanları ilə 27 dəfə toqquşub

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

AYNA: “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 440 avtomobil gözləyir

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 256 mənzil əlavə olunub

Göygöldə “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO

Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

Son xəbərlər

Kəlbəcər şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub

Bu gün, 09:44

Şəmkir rayonunda kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib, 20 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib - ADLAR

Bu gün, 09:36

Azərbaycanla Dominikan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 09:33

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olublar

Bu gün, 09:29

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13

Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

Bu gün, 09:00

Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 256 mənzil əlavə olunub

20 / 08 / 2025, 17:55

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gәncә Memorial Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar - FOTO

20 / 08 / 2025, 17:46

Prezident və birinci xanım “Hacıkənd” istirahət kompleksinin tikintisi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

20 / 08 / 2025, 17:41

Bakıda mənzildən meyit tapılıb

20 / 08 / 2025, 17:22

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Gəncə şəhər stadionunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar - FOTO - YENİLƏNİB

20 / 08 / 2025, 17:16

Müddətli müqavilə ilə müəllim işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ

20 / 08 / 2025, 16:55

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - FOTO - YENİLƏNİB

20 / 08 / 2025, 16:26

Gəncədə bazalt məhsullarının istehsalı müəssisəsinin təməli qoyulub - FOTO

20 / 08 / 2025, 16:21

Ceyhun Bayramov ilə Kiprin xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub

20 / 08 / 2025, 16:03

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb - FOTO

20 / 08 / 2025, 15:32

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

20 / 08 / 2025, 15:10

Vəkillər Kollegiyası tərəfindən 6 vəkilə xəbərdarlıq edilib, 1 vəkilə töhmət verilib

20 / 08 / 2025, 14:30

Sumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb

20 / 08 / 2025, 14:14

İlk altı ayda 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib

20 / 08 / 2025, 13:56
Bütün xəbərlər