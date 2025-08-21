AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,9797 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,09 % artaraq 2,1110 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1.7
|EUR
|1.9797
|AUD
|1.0913
|BYN
|0.5686
|BGN
|1.0127
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1216
|CZK
|0.0809
|CNY
|0.237
|DKK
|0.2652
|GEL
|0.6296
|HKD
|0.2177
|INR
|0.0195
|GBP
|2.2869
|IRR
|0.0295
|SEK
|0.1772
|CHF
|2.111
|ILS
|0.4983
|CAD
|1.2248
|KWD
|5.5621
|KZT
|0.3158
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5017
|MDL
|0.1018
|NOK
|0.1661
|UZS
|0.0136
|PKR
|0.6002
|PLN
|0.4659
|RON
|0.3916
|RUB
|2.111
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3217
|SAR
|0.453
|xdr
|2.3238
|TRY
|0.0415
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0412
|JPY
|1.1534
|NZD
|0.9888
|XAU
|5674.277
|XAG
|64.4054
|XPT
|2273.946
|XPD
|1892.942
20