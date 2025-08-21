 Azərbaycanla Dominikan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Azərbaycanla Dominikan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - FOTO

Qafar Ağayev09:33 - Bu gün
Azərbaycanla Dominikan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - FOTO

Avqustun 20-də Azərbaycanın Dominikan Respublikasındakı səfiri Ruslan Rzayev etimadnaməsini Dominikan Respublikasının Prezidenti Luis Abinaderə təqdim edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Dominikandakı səfirliyi məlumat yayıb.

Dominikan Respublikasının Prezidenti ilə söhbət zamanı səfir R.Rzayev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Dominikan Respublikasının Prezidenti Luis Abinaderə çatdırıb.

Dövlət başçısının salamlarına görə minnətdarlığını bildirən Dominikan Respublikasının Prezidenti, öz növbəsində, onun da salamlarını Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə çatdırmağı xahiş edib.

Görüş əsnasında iki ölkə arasında müxtəlif istiqamətlərdə əlaqələrin inkişafı üçün geniş imkanların mövcud olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyi qeyd edilib, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycanla Dominikan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - FOTO

