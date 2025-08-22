Bank kartlarından silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar
Paytaxtın Səbail və Sabunçu rayonlarında altı nəfərə məxsus bank kartlarından ümumilikdə 3 min 502 manat pul oğurlanıb. Bu barədə zərərçəkən şəxslər polisə müraciət ediblər.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə talama cinayətlərini törətməkdə şübhəli bilinən 40 yaşlı E. Fəttahov, 32 yaşlı O. Abdurəhimli, 21 yaşlı R. Rəhimov və 17 yaşlı S. Fərzəlizadə saxlanılıblar.
Bu şəxslərin analoji hadisələrdə iştirakının olub-olmaması ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
