 Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması sistemi təkmilləşdirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması sistemi təkmilləşdirilir

Qafar Ağayev14:16 - Bu gün
Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması sistemi təkmilləşdirilir

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində kompleks hidroloji və hidrogeoloji tədqiqat işlərinə başlanılıb.

Azərbaycan Su Ehtiyatları Agentliyindən (ADSEA) 1news.az-a bildirilib ki, hidroloji məlumat bazasının yaradılması üzrə ilkin müəyyənləşdirmə işləri aparılıb. Bazada çaylar, göllər və su anbarları üzrə məlumatların daxil edilməsi və saxlanılması nəzərdə tutulub. Hidroloji məlumatlar Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin istifadəsində olan və hazırda İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinə təhvil-təslim prosesində olan məlumat bazasında toplanılıb.

Hidroloji illik məlumatların elektron formatları həmin bazadan ixrac olunaraq təhlil üçün hazırlanma prosesindədir. Məlumat bazası portal üzərindən formalaşdırılıb. Növbəti mərhələlərdə bu platforma ADSEA-nın mövcud və qurulması nəzərdə tutulan CİS əsaslı proqram təminatlarına inteqrasiya ediləcək. Kompleks hidroloji tədqiqatların aparılmasının təmin edilməsi üçün hidroloji rejim-müşahidə şəbəkəsi üzrə əvvəlki materialların təhlili əsasında təkliflər hazırlanıb.

Yeraltı, yerüstü su obyektlərinin ehtiyatlarının, kəhrizlərin yenidən qiymətləndirilməsi istiqamətində Dövlət Geoloji İnformasiya Fondundan əldə olunmuş materiallar əsasında təhlillər aparılaraq layihə-smeta sənədləri tərtib edilib.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 10 oktyabr tarixli Sərəncamına uyğun olaraq İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya”nın 2024-cü ilin 4-cü rübü də daxil olmaqla 2025-ci ilin 1-ci və 2-ci rübləri üzrə icra vəziyyətinin monitorinqi barədə arayış hazırlayıb. Arayışda Milli Strategiyanın tələblərinə uyğun olaraq görülən və görüləcək işlər barədə bütün istiqamətlər üzrə səhih məlumatlar əksini tapıb. Bu kimi arayışlar növbəti rüblər üzrə də hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim ediləcək.

Paylaş:
63

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Cəmiyyət

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Rəsmi

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Cəmiyyət

Heyvan yemlərində aflatoksinin olması təhlükəlidir – Xəbərdarlıq

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb

Vətəndaşlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər üçün icazələri “mygov” platforması vasitəsilə ala biləcəklər

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb

Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib - VİDEO

Azərbaycan Ordusunun aviasiya bölmələri təlim-məşq uçuşları keçirib - VİDEO

Şəmkirdə ev yanıb

Son xəbərlər

Heyvan yemlərində aflatoksinin olması təhlükəlidir – Xəbərdarlıq

Bu gün, 17:31

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

İsmayıl Yaşaroğlu Qərbi Azərbaycan İcmasında vəzifəsindən ayrılıb

Bu gün, 16:55

Vətəndaşlar işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər üçün icazələri “mygov” platforması vasitəsilə ala biləcəklər

Bu gün, 16:38

Azərbaycan Prezidentinə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - FOTO

Bu gün, 16:35

İlham Əliyevin Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:23

Sumqayıtda qaz təchizatında fasilə olacaq

Bu gün, 16:18

Kərbəlaya gedən zəvvarları aldadıb yarıyolda qoyan şəxs tutuldu

Bu gün, 16:07

Azərbaycan Prezidenti: Bölgəmizdə yeni əməkdaşlıq formatı yaradılır

Bu gün, 15:54

Bu ilin birinci yarımilində baş verən yanğınlar zamanı ölənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:50

Prezident: Xankəndi tikiş fabriki dirçələn Qarabağ bölgəsinə qardaş özbək xalqından çox böyük hədiyyədir

Bu gün, 15:35

Azərbaycanda 1200-dən çox abidəyə məlumat lövhəsi quraşdırılacaq - FOTO

Bu gün, 15:27

Füzulidə Türkmənistanın hədiyyəsi olan məscid tikiləcək

Bu gün, 15:13

Yüksəksəviyyəli görüşün yekunlarına dair mətbuata birgə bəyanat - YENİLƏNƏCƏK

Bu gün, 15:10

“Memar Əcəmi” stansiyasının keçidində təmir işləri yekunlaşdı - FOTO

Bu gün, 14:59

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 68 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib

Bu gün, 14:47

Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbçiləri təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 14:35

Su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması sistemi təkmilləşdirilir

Bu gün, 14:16

Bank kartlarından silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:10

Aşağı Güzdəkdə boya zavodunda baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:04
Bütün xəbərlər