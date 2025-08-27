 Bu ilin 7 ayında İqtisadiyyat Nazirliyi 1000-dən çox lisenziya verib | 1news.az | Xəbərlər
Bu ilin 7 ayında İqtisadiyyat Nazirliyi 1000-dən çox lisenziya verib

Qafar Ağayev15:37 - Bu gün
Cari ilin yanvar-iyul aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ümumilikdə 1049 lisenziya verilib, onlardan 769-u elektron qaydada təqdim olunub.

İqtisadiyyat Nazirliyindən 1news.az-a bildirilib ki, “Lisenziyalar və icazələr” portalı 2018-ci ildən fəaliyyət göstərir və ötən müddət ərzində portal vasitəsilə 6 556 elektron lisenziya təqdim olunub.

Bu ilin ilk 7 ayında verilən lisenziyaların əsas hissəsi aşağıdakı sahələr üzrə qeydə alınıb:

· Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri - 251 lisenziya;

· Əczaçılıq fəaliyyəti - 170 lisenziya;

· Özəl tibb fəaliyyəti - 127 lisenziya;

· Rabitə xidmətləri – 148 lisenziya;

· Tikintisinə icazə tələb olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların layihələndirilməsi – 86 lisenziya;

· Təhlükəli yüklərin nəqliyyat vasitəsilə daşınması - 75 lisenziya;

· Baytarlıq preparatlarının istehsalı və satışı - 32 lisenziya;

· Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin istehsalı və idxalı - 34 lisenziya;

· Digər - 126 lisenziya.

Qeyd edək ki, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Qanunla müəyyən olunub. Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar, habelə maliyyə bazarları sahəsində fəaliyyətlər və Ələt Azad İqtisadi Zonasında verilən lisenziyalar istisna olmaqla 23 sahibkarlıq fəaliyyəti növü üzrə lisenziyalar İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilir. Qanunvericiliyə əsasən hazırda lisenziyalar mobil rabitə xidmətləri istisna olmaqla müddətsiz təqdim olunur.

Sahibkarlar lisenziya almaq üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin KOB evlərinə (“Bakı KOB evi”, “Xaçmaz KOB evi”, “Yevlax KOB evi”), “ASAN xidmət” mərkəzlərinə (5 saylı Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Masallı və Şəki), həmçinin “Lisenziyalar və icazələr” portalı vasitəsilə İqtisadiyyat Nazirliyinə elektron formada müraciət edə bilərlər. Portalda 23 fəaliyyət növü üzrə lisenziyaların elektron qaydada verilməsi üçün müraciətlərin qəbulu, həmçinin 8 aidiyyəti qurumdan rəyin alınması və nəticələrin rəsmiləşdirilməsi imkanları təmin edilib.

Lisenziya almaq üçün müvafiq ərizə forması doldurulur və ərizəyə əlavə olunan sənədlər təqdim edilir. Ərizəçi fərdi sahibkar olduqda şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti, ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti, lisenziya şərtlərinin yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənədlər əlavə edilir. Ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı və ya nümayəndəliyi olduqda hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti də təqdim edilir.

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən lisenziya verilərkən sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, aidiyyəti dövlət qurumlarının rəyi əsas götürülür. Lisenziya obyektlə bağlı olduqda isə obyektin uyğunluğu yerində qiymətləndirilir, aidiyyəti dövlət orqanının rəyinə əsasən qərar qəbul edilir.

Lisenziyanın verilməsinə görə dövlət rüsumunun dərəcələri və ödənilməsinin xüsusiyyətləri “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-ci və 23-cü maddələri ilə müəyyən olunub. Sahibkarlıq fəaliyyəti yalnız regionlarda həyata keçirildikdə, həmin fəaliyyət növü üzrə müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun 50 faizi ödənilir. Dövlət rüsumunun ödənilməsi faktını təsdiq edən sənəd lisenziya verən orqana təqdim edildikdən sonra lisenziya ərizəçiyə təqdim edilir.

