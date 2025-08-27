Tanınmış jurnalist Rüstəm Qaraxanlı vəfat etdi
Tanınmış jurnalist, Oxu.Az-ın redaktoru Rüstəm Qaraxanlı dünyasını dəyişib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Oxu.Az-a mərhumun ailəsi məlumat verib.
1978-ci il təvəllüdlü R.Qaraxanlının ötən gün axşam saatlarında səhhətində qəfil yaranan problemdən vəfat etdiyi bildirilir.
Qeyd edək ki, o, bir sıra mətbu orqanlarda köşə yazarı kimi fəaliyyət göstərib.
Saytımızın kollektivi Rüstəm Qaraxanlının ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin!
