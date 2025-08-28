 “Zeta Group” – “LEGO”-nun Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq “BWT Alpine F1® LEGO” avtomobilini Bakıya gətirdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Zeta Group” – “LEGO”-nun Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq “BWT Alpine F1® LEGO” avtomobilini Bakıya gətirdi

10:23 - Bu gün
“Zeta Group” – “LEGO”-nun Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq “BWT Alpine F1® LEGO” avtomobilini Bakıya gətirdi

Avqustun 26-da Crescent Mall və onun qonaqları unudulmaz anlara şahidlik etdi.

F1® azarkeşləri və LEGO sevərlərin səbirsizliklə gözlədiyi gün gəldi – Zeta Group-a daxil olan The Entertainer və LEGO əməkdaşlığı çərçivəsində möhtəşəm BWT Alpine F1® Team A524 LEGO Big Build avtomobili ölkəmizdə ilk dəfə təqdim olundu.

Dünyada böyük maraq doğuran bu möhtəşəm LEGO avtomobili daha əvvəl Formula 1® Mayami Qran Prisi 2025-də parad zamanı nümayiş etdirilmiş, hətta Formula 1® pilotlarının və LEGO Group komandasının imzalarını da qazanmışdır.

Tam ölçülü Formula 1® avtomobilinin LEGO versiyası heyrətamiz göstəricilərə malikdir:

· 400,000 LEGO kərpici istifadə olunub

· 1500 kq çəkisi var

· Maksimal sürəti 20 km/saat təşkil edir

· Onun hazırlanması üçün LEGO Group-un Çexiyadakı Kladno fabrikində 26 peşəkar dizayner, mühəndis və LEGO ustası tərəfindən tam 22,000 saatlıq iş görülüb

Təqdimat mərasimi Crescent Mall ziyarətçiləri üçün əsl bayrama çevrildi. Qonaqlar yarışmalarda iştirak etdi, müxtəlif LEGO hədiyyələri qazandı, tədbirin ən böyük mükafatı isə The Entertainer-dən 300 AZN-lik hədiyyə kartı oldu.

Zeta Group-un təşkil etdiyi bu təqdimat sadəcə bir avtomobil sərgisi deyil, yaradıcılığın, texnologiyanın və LEGO kərpiclərinin sərhədsiz gücünün nümayişidir. Möhtəşəm BWT Alpine F1® Team A524 LEGO Big Build avtomobilini 26 sentyabradək Crescent Mall-da canlı izləmək mümkündür.

Qeyd edək ki, Zeta Group 2012-ci idən fəaliyyət göstərir və tərkibinə The Entertainer, Ted Baker, Pinko, Ipekyol, Carpisa, Life Fitness, 1st Fitness kimi markalar daxildir. Qeyd olunan brendlər Bakı şəhərin bütün iri ticarət mərkəzlərində təmsil olunurlar. Zeta Group-a daxil olan The Entertainer isə Azərbaycanın ən böyük LEGO satıcısı olmaqla yanaşı, həm də 5000-dən çox çeşidi ilə uşaqlar üçün tam təhlükəsiz, lisenziyalı oyunlar və dünyaca məşhur brendlərin məhsullarını təqdim edir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
124

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib - FOTO

Siyasət

Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

Siyasət

Deputat: “Prezidentin “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində dediyi fikirlər bugünkü reallıqları əks etdirir

Reportaj

Məktəb xərcləri - 2025: Uşağın məktəbə hazırlanması nеçəyə başa gəlir? – VİDEOREPORTAJ

Cəmiyyət

Sarayda 54 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Ağdamda şiddətə məruz qalmış azyaşlıların hüquqlarının müdafiəsi Ombudsmanın diqqət mərkəzindədir

Ağcabədidə yaşayış evində yanğın olub

Magistraturaya əlavə yerləşdirmənin qeydiyyat müddəti uzadılıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Səbaildə 10 kq marixuana aşkarlanıb

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Sarayda 54 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Bu gün, 17:51

Ağdamda şiddətə məruz qalmış azyaşlıların hüquqlarının müdafiəsi Ombudsmanın diqqət mərkəzindədir

Bu gün, 17:48

Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

Bu gün, 17:44

Ağcabədidə yaşayış evində yanğın olub

Bu gün, 17:37

Magistraturaya əlavə yerləşdirmənin qeydiyyat müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:27

Azərbaycanın paragüllə atıcısı Serbiyada qızıl medal qazanıb

Bu gün, 17:24

Bakıda növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

Bu gün, 17:18

AQTA içməli sularla bağlı monitorinq keçirib - Qüsurlar aşkarlanan müəssisələrin ADLARI

Bu gün, 17:00

“La Vie en Rose” 40 illik yubileyini üslubla qeyd edir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:55

Arkadi Qukasyanın cinayət işi üzrə verdiyi ifadələr və ona aid olan digər sənədlər elan edilib

Bu gün, 16:27

Həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:24

Yanğın olan DOST Mərkəzi müvəqqəti bağlandı

Bu gün, 16:23

800-dən çox abonentin qazı kəsiləcək

Bu gün, 15:51

Ötən ay keçmiş məcburi köçkünlərin yeni yaşayış şəraitinə adaptasiyası ilə bağlı 68 tədbir keçirilib

Bu gün, 15:21

Deputat: “Prezidentin “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində dediyi fikirlər bugünkü reallıqları əks etdirir

Bu gün, 15:09

Abşeronda 54 yaşlı kişi qətlə yetirilib

Bu gün, 15:01

Qaraçay üzərində yeni körpü inşa olunur - FOTO

Bu gün, 14:41

Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan yeni təyinat alıb

Bu gün, 14:00

İçərişəhərdəki bütün ağacların qeydiyyatı və nömrələnməsinə başlanılıb - FOTO

Bu gün, 13:47

Tələbə krediti ilə bağlı müraciətlərin vaxtı açıqlanıb

Bu gün, 13:35
Bütün xəbərlər