 İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qafar Ağayev09:47 - Bu gün
İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində yeni nəqliyyat xidməti fəaliyyətə başlayıb.

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, artıq sakinlər və qonaqlar əsas marşrutlar üzrə rahat, ekoloji təmiz, əlverişli və sürətli hərəkət etmək üçün qolfkar-avtobuslardan istifadə edə bilərlər.

Marşrut xətti Qız Qalası qarşısından başlayaraq Qüllə küçəsi, Kiçik Qala, Vəli Məmmədov, Asəf Zeynallı və Böyük Qala küçələrindən keçir, daha sonra yenidən Qız Qalası önündə yerləşən son dayanacaqla tamamlanır. Qoruğun ən çox istifadə olunan yollarını əhatə edən bu xətt üzrə ümumilikdə 10 dayanacaq müəyyən edilib. İlkin mərhələdə iki qolfkar xətdə buraxılıb. İstifadəçi sayı artdıqca xətdə buraxılacaq nəqliyyat vasitələrinin sayı da artırılacaq.

Marşrutun planlaşdırılmasında turistik və mədəni obyektlərə yaxınlıq xüsusi nəzərə alınıb. Sərnişinlər bu nəqliyyat vasitəsindən istifadə edərək Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Maqsud İbrahimbəyovun ev muzeyi kimi önəmli mədəni məkanlara rahatlıqla gedə bilərlər.

Qolfkar-avtobuslardan istənilən şəxs məhdudiyyətsiz şəkildə istifadə edə bilər. 10 yaşına qədər uşaqlar və yaşı 60-dan yuxarı olan sərnişinlər üçün xidmət ödənişsizdir. Digər sərnişinlər üçün qiymət 1 manatdır. İlkin olaraq iş saatları 14:00-dan 22:00-dək müəyyən edilib.

Elektriklə işləyən qolfkar-avtobuslar ətraf mühitə zərər vermir, səs-küy yaratmır, tarixi abidələrin qorunmasına uyğun ekoloji standartlara cavab verir və İçərişəhər ərazisində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyini azaltmağa xidmət edəcək..

İçərişəhərin tarixi gözəlliklərini kəşf etmək və ekoloji təmiz nəqliyyat rahatlığını yaşamaq üçün hər kəsi yeni qolfkar-avtobus xidmətindən yararlanmağa dəvət edirik.

Paylaş:
154

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Dünya

Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Rəsmi

Azərbaycanda “Qaz təchizatı haqqında” qanun qüvvəyə minib

Cəmiyyət

STM Bakının su təchizatı ilə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrini AÇIQLADI

Cəmiyyət

Rezidenturaya qəbul olunanların elektron qeydiyyatına başlanılır

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə 617 nəfər qəbul edilib

Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Qiymətlər, Çin avtomobilləri, dəyişən seçimlər, avto kreditlər... – Ekspert avtomobil bazarında vəziyyətdən danışdı

Deputat: Sənədsiz evlərlə bağlı amnistiya gözlənilir

AKTUAL problem: Paytaxtın bəzi yeraltı piyada keçidlərində eskalatorlar illərdir niyə işləmir? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Ərdoğan ordu generalı Bəxtiyar Ersayı yeni vəzifəyə təyin edib

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Vəngli kəndinə çatıb - FOTO - YENİLƏNİB

QDF Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik edilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi

Cəlilabadda 62 yaşlı qadının qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Azərbaycan inflyasiya ilə bağlı proqnozunu yeniləyib

Bu gün, 17:51

Rezidenturaya qəbul olunanların elektron qeydiyyatına başlanılır

Bu gün, 17:50

Azərbaycanda bu il üzrə iqtisadi artım proqnozu yenilənib

Bu gün, 17:41

Tramp: Qərarları Putin və Zelenski verəcək, ABŞ kənarda qalır

Bu gün, 17:27

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesinin müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:18

Magistraturaya boş qalan plan yerlərinə 617 nəfər qəbul edilib

Bu gün, 17:00

Binəqədidə avtobus dayanacağına ziyan vuran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:47

Hərracda 55 nəqliyyat vasitəsi satılıb

Bu gün, 16:22

Qazla əlaqədar yeni sabit aylıq tarif olacaq

Bu gün, 15:49

Quba-Xınalıq yolunda yeni körpünün inşası yekunlaşmaq üzrədir - FOTO

Bu gün, 15:44

Azərbaycanda “Qaz təchizatı haqqında” qanun qüvvəyə minib

Bu gün, 15:38

Kriptovalyuta üzrə əməliyyatlardan gəlirlər vergiyə necə cəlb olunur?

Bu gün, 15:30

Şəmkirdə narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:59

Ceyhun Bayramov Nepalın xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 14:22

Yol-nəqliyyat hadisəsi baş verdi, svetofor yararsız vəziyyətə düşdü - FOTO

Bu gün, 14:07

Azərbaycan XİN Əfqanıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:41

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - XƏRİTƏ

Bu gün, 13:08

Xırdalanda Quşçuluq yaşayış massivində təkər tullantıları yanır

Bu gün, 13:00

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:43

STM Bakının su təchizatı ilə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrini AÇIQLADI

Bu gün, 12:31
Bütün xəbərlər