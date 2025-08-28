Yaponiyada Şinmoe vulkanı püskürüb - FOTO
Yaponiyanın cənub-qərbində yerləşən Kaqoşima prefekturasındakı Şinmoe vulkanında növbəti püskürmə qeydə alınıb.
1news.az Kyodo agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Yaponiya Meteorologiya Agentliyi Şinmoe vulkanında yerli vaxtla saat 04:53-də partlayış baş verdiyini açıqlayıb.
Məlumata görə, partlayış nəticəsində 5 min 500 metr hündürlüyə tüstü buludu qalxıb. Bununla əlaqədar 5 ballıq şkala üzrə 3-cü səviyyəli xəbərdarlıq elan edilib.
Qeyd olunub ki, Miyazaki və Kaqoşima prefekturalarının sakinlərinə kraterə yaxınlaşmamaq tövsiyə olunub.
Xatırladaq ki, Şinmoe vulkanında iyulun 3-də də partlayış qeydə alınmış, avqustun 10-da isə vulkan yenidən aktivləşərək 3 kilometr hündürlüyə kül püskürtməyə başlamışdı.
95