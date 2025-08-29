İTV 20 yaşında
Bu gün İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin (İctimai Televiziya və İctimai Radio) fəaliyyətə başlamasından iyirmi il keçir.
1news.az xəbər verir ki, Şirkət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 noyabr 2004-cü il tarixli fərmanı ilə qəbul edilən “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında” Qanunun tətbiqi əsasında yaradılıb.
Milli Televiziya və Radio Şurasının 22 avqust 2005-ci il tarixli qərarı ilə İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinə televiziya yayımı üçün xüsusi razılıq (lisenziya) verilib. Hazırda İctimai Televiziya Azərbaycan ərazisinin bütün bölgələrinə 24 saat ərzində Azərbaycan dilində yayımlanır.
Televiziyanın baş ofisi Bakı şəhərində yerləşir və qurum Avropa Yayım İttifaqının üzvüdür. 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə də İctimai Televiziya informasiya cəbhəsində ön sıralarda yer alıb.
1news.az kollektivi yubiley münasibətilə İctimai Televiziya və İctimai Radioda çalışan həmkarlarını təbrik edir və onlara gələcək fəaliyyətlərində daha böyük nailiyyətlər diləyir.