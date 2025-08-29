Hərbi hüquqşünaslarla təlim-metodiki toplanış keçirilib
Cari ilin fəaliyyət planına əsasən, Azərbaycan Ordusunun qoşun (qüvvə) növü, baş idarə, birlik və birləşmələrinin hüquqşünasları, təhqiqat xidmət (bölmə) rəisləri, təhqiqatçılar və Hüquq İdarəsinin zabitləri ilə təlim-metodiki toplanış keçirilib.
Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Təlim-metodiki toplanışda çıxış edən Müdafiə Nazirliyinin Hüquq İdarəsinin rəisi ədliyyə general-mayoru Elçin Əliyev hərbi qulluqçuların sosial-məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, habelə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin tələblərinə əsasən Azərbaycan Ordusunda qanunvericilik aktlarının yenilənməsi istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verib. Həmçinin hərbi hissələrdə intizamın daha da möhkəmləndirilməsi, hüquq pozuntularının profilaktikası, hərbi qulluqçularla keçirilən hüquq və beynəlxalq humanitar hüquq hazırlıqlarının təşkili, hüquqi sənəd layihələrinin hazırlanması barədə danışıb.
Toplanış iştirakçılarının hüquq hazırlığının təşkili üzrə bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, qanunvericiliyin və rəhbər sənədlərin tələblərinin öyrənilməsi məqsədilə keçirilən təlim-metodiki toplanışda qəbul edilmiş hüquqi sənədlərin xidmət prosesində səmərəli tətbiqinin əhəmiyyəti barədə geniş söhbət açılıb, müvafiq sahə üzrə qarşıda duran vəzifələr, perspektiv planlar müzakirə edilib, həmçinin iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.