 III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 340 idmançı təmsil edəcək
III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 340 idmançı təmsil edəcək

Qafar Ağayev16:17 - Bu gün
III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 340 idmançı təmsil edəcək

III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 23 idman növündə 340 idmançı təmsil edəcək. Ümumilikdə nümayəndə heyətinin sayı isə 475 nəfər olacaq.

Bakı Şəhər Halqasından 1news.az-a verilən məlumata görə, ən çox Azərbaycan idmançısı cüdo və qılıncoynatmada – hər birində 32 nəfər olmaqla iştirak edəcək. Taekvondo və voleybol növlərində isə 28 idmançı mübarizə aparacaq.

Azərbaycanlı idmançılar həmçinin komanda idman növlərində də çıxış edəcəklər: futbol, çövkən, voleybol və 3x3 basketbol. Bundan əlavə, bədii gimnastikada ölkəmiz qrup hərəkətləri komandası ilə təmsil olunacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan ev sahibi ölkə olaraq, bir sıra idman növlərində – cüdo, taekvondo, qılıncoynatma, badminton və karatedə, iki heyətlə iştirak edəcək.

III MDB Oyunları 28 sentyabr – 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın 7 şəhərində – Gəncə, Qəbələ, Mingəçevir, Göygöl, Xankəndi, Yevlax və Şəkidə keçiriləcək. Oyunların açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda baş tutacaq.

Qılıncoynatma

32

Cüdo

32

Taekvоndo

28

Voleybol

28

Güləş

27

Karate

24

Futbol

23

Boks

22

Avarçəkmə

21

Atıcılıq

16

Badminton

16

Üzgüçülük

13

Batut gimnastikası

11

Bədii gimnastika

10

Çövkən

9

Sambo

8

3x3 Basketbol

8

Oxatma

6

Stolüstü tennis

6

