 Şəhərlərarası sərnişindaşımada avtobus parkı yenilənir
Şəhərlərarası sərnişindaşımada avtobus parkı yenilənir

Qafar Ağayev17:36 - Bu gün
Şəhərlərarası sərnişindaşımada avtobus parkı yenilənir

Sumqayıtdan fəaliyyət göstərən 34 reys üzrə bu günədək 24 müsabiqə keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, AYNA tərəfindən şəhərlərarası sərnişindaşıma xidməti göstərən avtobus parkının yenilənməsi, ictimai nəqliyyatın əlçatanlığının təmin olunması, sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması daim diqqətdə saxlanılır.

Bildirilib ki, Sumqayıtdan ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarına fəaliyyət göstərən 34 reys üzrə bu günədək 24 müsabiqə keçirilib. Bu müsabiqələr əsasında sərnişindaşıma fəaliyyətinə 15 yeni və müasir avtobus cəlb edilib. Bu, avtobus parkının 45%-nin müasir nəqliyyat vasitələri ilə əvəzlənməsi deməkdir.

Məlumatda qeyd edilib ki, reyslərin 70%-i onlayn bilet satışı üçün “biletim.az" portalına inteqrasiya olunub:

“Sərnişindaşımada istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin yenilənməsi və bütün reyslərin “biletim.az” portalına inteqrasiyası istiqamətində işlər davam etdirilir”.

60

