Emil Əhmədov: Yeni stansiyaların inşası və xətlərin ayrılması layihələri sürətlə davam etdirilir

“Bakı Metropolitenində yeni stansiyaların inşası və xətlərin ayrılması layihələri sürətlə davam etdirilir”.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə mediatur zamanı “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin müşaviri Emil Əhmədov məlumat verib.
O bildirib ki, yeni metro stansiyalarının inşası və layihələrin hazırlanması istiqamətində mərhələli işlər davam etdirilir. Artıq bu məqsədlə “Yüksel Proje” şirkəti ilə müqavilə imzalanıb. Müqaviləyə əsasən, iki istiqamətdə layihələndirmə aparılır: biri – 10 stansiyadan 9-nun və tunellərin layihələndirilməsi, digəri isə Yaşıl və Qırmızı xətlərin ayrılması ilə bağlıdır.
Xətlərin ayrılması zamanı “İçərişəhər” stansiyasında keçid kamerası, dönmə tuneli və yeraltı avtomobil dayanacağının layihələndirilməsi də nəzərdə tutulub. Hazırda layihələndirmə işləri intensiv şəkildə davam edir, stansiyaların yerlərinin dəqiqləşdirilməsi və rəsmiləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Eyni zamanda tunel traslarının hazırlanması da aktiv şəkildə aparılır.
Qeyd olunub ki, metro inşaatı yalnız tikinti ilə məhdudlaşmır, həm də infrastruktura dair bütün məsələləri əhatə etməli və Tikintinin Norma və Qaydalarına tam uyğun şəkildə icra olunmalıdır.
Xətlərin ayrılması üzrə işlərə “Dərnəgül” deposundan başlanılıb. Depo ərazisində 1 km-dən artıq tuneldə dəmir yolu çəkilişi aparılır. Yollar dəmir-beton bloklar üzərində qurulur. Depoda qatarlara texniki baxış və xidmət göstərilməsi üçün infrastrukturun qurulması da davam edir. Birinci mərhələdə 7 sahənin tam hazır vəziyyətə gətirilməsi planlaşdırılır.
Bundan əlavə, “28 May” stansiyası yaxınlığında qazma işlərinə artıq başlanılıb. Yaxın günlərdə 30 metr dərinliyində şaxtaların qazılması nəzərdə tutulur. “Dərnəgül” deposunun birinci mərhələsi tamamlandıqdan sonra bu şaxtalardan 200 metrədək tunel inşası həyata keçiriləcək.
Emil Əhmədov onu da qeyd edib ki, xətlərin ayrılması çərçivəsində “28 May” stansiyasını “Cəfər Cabbarlı” stansiyası ilə birləşdirəcək piyada tunelinin də inşası planlaşdırılır. Bu istiqamətdə layihə işləri artıq tamamlanıb və hazırlıq mərhələsinə başlanılıb.
Bundan başqa, xətlərin ayrıldıqdan sonra dayanıqlı enerji təchizatını təmin edəcək iki elektrik yarımstansiyanın da layihələndirilməsi işləri davam etdirilir.
“İçərişəhər” stansiyasının arxasında planlaşdırılan dönmə kamerası ilə bağlı hazırda geoloji kəşfiyyat və axtarış işləri görülür. Layihələndirmə tamamlandıqdan sonra həm dönmə kamerası, həm tunel, həm də yeraltı avtodayanacaqla bağlı ətraflı məlumatlar ictimaiyyətə təqdim olunacaq .