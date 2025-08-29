 Bakı Metropoliteni yeni tədris mövsümünə tam hazırlaşır | 1news.az | Xəbərlər
Bakı Metropoliteni yeni tədris mövsümünə tam hazırlaşır

Qafar Ağayev12:29 - Bu gün
Bakı metropolitenində 2025/2026-cı tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar hazırlıq işləri planlı şəkildə davam etdirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə mediatur zamanı “Bakı Metropoliteni” QSC sədrinin müşaviri Emil Əhmədov məlumat verib.

Emil Əhmədov bildirib ki, bu ilin may ayında ictimaiyyətə verilmiş məlumata əsasən, Bakı metropolitenində 2009-cu ildən sonra ilk dəfə olaraq qatarların hərəkət intervalında azalma təmin edilib. Bu addım sərnişin sıxlığının qismən tənzimlənməsi və məmnunluğun artırılması baxımından müsbət nəticələr verib. Hazırda bu istiqamətdə zəruri tədbirlər davam etdirilir.

O qeyd edib ki, payız-qış mövsümünə uyğun qrafikin hazırlanması prosesi artıq yekun mərhələsindədir. Yeni tədris mövsümünə hazırlıq çərçivəsində müxtəlif müəssisə və təşkilatların iş rejimi ilə bağlı məlumatlar toplanır, bu məlumatların emalı və paytaxtın mobillik planlarına uyğun təhlili aparılır. Eyni zamanda digər ictimai nəqliyyat vasitələrinin fəaliyyətindəki mümkün dəyişikliklər də nəzərə alınır.

Payız mövsümünün yaxınlaşması ilə əlaqədar metropolitenin texniki və insan resurslarına dair hazırlıq tədbirlərinin də davam etdiyi bildirilib. Qatarlarla yanaşı, eskalatorlar, ventilyasiya sistemləri, sərnişinlərə xidmət avadanlıqları və digər texniki sistemlərin iş rejimi diqqətdə saxlanılır, bu istiqamətdə planlı və preventiv texniki işlər həyata keçirilir.

Emil Əhmədov əlavə edib ki, sərnişinlərlə birbaşa ünsiyyətdə olan işçi heyətinin yönləndirmə, infrastrukturun istifadəsi və metropolitendə davranış qaydaları ilə bağlı maarifləndirilməsi və təlimatlandırılması işləri də davam etdirilir. Bu proseslər dövrün tələbləri nəzərə alınaraq və yeni mövsümə uyğunlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir.

55

