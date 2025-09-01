 Azərbaycan XİN Özbəkistanı təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycan XİN Özbəkistanı təbrik edib

Qafar Ağayev10:10 - Bu gün
Azərbaycan XİN Özbəkistanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Özbəkistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" hesabında paylaşım edib.

"Qardaş Özbəkistanı və onun xalqını Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik".

Paylaş:
76

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Cəmiyyət

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi ...

Siyasət

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

Cəmiyyət

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

MİDA kreditinə ilkin razılıq üçün banka gəlməyə ehtiyac qalmadı!

Abşeronda polis əməliyyatlar keçirib, 5 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Azercell qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Ağdamın Xıdırlı kəndinə köçən daha 104 ailəyə evlərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:20

Azərbaycandan göndərilən humanitar yardım Ukraynaya çatıb - FOTO

Bu gün, 17:19

Mehriban Əliyeva “ŞƏT plyus” formatında görüşə qatılan dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

Bu gün, 17:16

MİDA kreditinə ilkin razılıq üçün banka gəlməyə ehtiyac qalmadı!

Bu gün, 16:55

Abşeronda polis əməliyyatlar keçirib, 5 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 16:46

Azercell qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

Bu gün, 16:28

Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

Bu gün, 16:02

ETSN: Bəzi meşələrdə yaşıllıqlara ziyan vuran zərərvericilər yayılıb

Bu gün, 15:57

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul edilib

Bu gün, 15:34

Rezidenturanın boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilir

Bu gün, 15:27

Dövlət Başçısı: Azərbaycan-Çin əlaqələri son iki ildə keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib

Bu gün, 15:14

Prezident: Azərbaycan Çinin qlobal inkişaf və qlobal təhlükəsizlik təşəbbüslərini dəstəkləyib

Bu gün, 15:07

Leyla Əliyeva “Tut Əlimdən” Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzi ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 14:42

Bulvarda dənizdə batma təhlükəsi ilə üzləşən qadın xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 14:29

Formula 1-ə görə dərslər sentyabrın 21-i başlayacaq? - AÇIQLAMA

Bu gün, 14:14

Çinin Tiencin şəhərində “ŞƏT plyus” formatında görüş keçirilir Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

Bu gün, 14:11

Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 13:48

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

Bu gün, 13:24

Mərkəzi Bank iki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyasını ləğv edib

Bu gün, 13:16
Bütün xəbərlər