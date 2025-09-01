Azərbaycan XİN Özbəkistanı təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Özbəkistanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" hesabında paylaşım edib.
"Qardaş Özbəkistanı və onun xalqını Milli Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik".
Warm congratulations to the brotherly #Uzbekistan and its people on the occasion of its #NationalDay!
Happy National Day, Uzbekistan! 🇦🇿🇺🇿 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 1, 2025
