 Zakir Həsənov Vyetnam Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığında olub - FOTO
Zakir Həsənov Vyetnam Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığında olub - FOTO

Qafar Ağayev12:17 - Bu gün
Zakir Həsənov Vyetnam Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığında olub - FOTO

Sentyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Vyetnam Sosialist Respublikasının Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığının (HDQ) qərargahında olub.

1news.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə Hanoy şəhərində yerləşən “Qəhrəmanlar və Şəhidlər abidəsi” və Prezident “Ho Chi Minh” mavzoleyi ziyarət edilib, əklillər qoyulub.

Daha sonra müdafiə naziri Vyetnam HDQ komandanı vitse-admiral Tran Thanh Nghiem ilə görüşüb.

Görüş zamanı hər iki ölkənin HDQ-ləri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

Sonda general-polkovnik Z.Həsənov HDQ briqadasını və “Ha Long” buxtasını ziyarət edib, burada yaradılan şəraitlə tanış olub.

