 23 aptekdə yoxlama keçirildi - Nöqsanlar aşkarlandı
Cəmiyyət

23 aptekdə yoxlama keçirildi - Nöqsanlar aşkarlandı

Qafar Ağayev14:22 - Bu gün
23 aptekdə yoxlama keçirildi - Nöqsanlar aşkarlandı

2025-ci ilin avqust ayı ərzində Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 23 aptekdə yoxlama həyata keçirilib.

Bu barədə 1news.az-a Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bu yoxlamalardan 12-si Bakı şəhərində, 11-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə aparılıb.

Yoxlamaların 10-u planlı, 37-si plandankənar, 1-i isə yoxlamadan kənar təftiş xarakteri daşıyıb.

Aparılmış yoxlamalar nəticəsində 5 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb, bu hallarla bağlı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1 və 452.3 maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib.

Paytaxtın təhsil işçilərinin sentyabr konfransı keçirilib

