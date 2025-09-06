 AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Qafar Ağayev13:13 - Bu gün
AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Astara rayonunda məişət şəraitində baş verən zəhərlənmənin səbəblərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən araşdırmalar aparılıb.

Bu barədə 1news.az-a AQTA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, araşdırma nəticəsində hadisənin qarpız zəhərlənməsindən baş verməsi ilə bağlı yayılan məlumatın həqiqətə uyğun olmadığı müəyyən edilib. Belə ki, Astara rayon sakinlərinin 03.09.2025-ci il tarixində Astara rayonu Motlayataq kəndində Heydərli Samir Firdovsi oğluna məxsus həyətyanı sahədə təşkil edilən kiçik toy mərasimində bir gün öncədən ev şəraitində hazırlanan qidalardan qəbul etdikləri məlum olub.

Məclisdə istehlaka təqdim edilən ev şəraitində bişmiş qidalardan nümunələr götürülərək, laborator analizlərə cəlb edilib.

Agentlik bir daha məişət şəraitində hazırlanan qidaları istehlaka təqdim edərkən, saxlama şəraitinə, temperatur rejiminə, gigiyena və düzgün daşıma qaydalarına riayət edilməsinin vacibliyini bildirir. Eyni zamanda, istehlakçılar arasında çaşqınlıq və narahatlıq yaranmaması üçün yalnız rəsmi qurumlar tərəfindən təqdim olunan, dəqiqləşdirilmiş məlumatlara istinad edilməlidir.

Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində 15 nəfər zəhərlənib, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.

Paylaş:
40

Aktual

Cəmiyyət

BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış

Cəmiyyət

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycan nümayəndə heyəti Çində keçirilən Qlobal Cənub Media və Beyin Mərkəzləri Forumunda iştirak edir - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Göygöldə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

Cəmiyyət

AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 53-ə çatıb

Bəzi yerlərə leysan yağıb - Faktiki hava

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Abşeronda qadın qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Səmərqəndə uçan təyyarə Bakıda eniş etdi

Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlandı

Sabah Salyan şəhərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Son xəbərlər

AQTA: Astaradakı kütləvi zəhərlənməyə ev şəraitində hazırlanan qidalar səbəb olub

Bu gün, 13:13

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:42

Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 53-ə çatıb

Bu gün, 12:38

Bəzi yerlərə leysan yağıb - Faktiki hava

Bu gün, 12:24

Mədəniyyət Nazirliyi: Qəbul imtahanlarının nəticələri elan olunub

Bu gün, 12:06

Biləcəridə yük maşını körpüdən minik maşınının üzərinə aşdı, iki nəfər ölüb - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:03

Azərbaycan nümayəndə heyəti Çində keçirilən Qlobal Cənub Media və Beyin Mərkəzləri Forumunda iştirak edir - FOTO

Bu gün, 11:51

Şəmkirdə qayınata kürəkənini qətlə yetirib

Bu gün, 11:25

Beyləqanda daha bir yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 10:30

HDQ-də nümunəvi gəmi döyüş təlimləri keçirilib - VİDEO

Bu gün, 10:28

Ermənistan Baş naziri Azərbaycanın hava məkanından istifadə edərək xaricə səfərə gedib

Bu gün, 10:22

Bakı-Quba yolunda yük maşını ilə sərnişin avtobusu toqquşub, iki nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 09:43

BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış

Bu gün, 09:02

“PAŞA Holding” 49-cu Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin Bakıda keçirilən dünya finalının "Platin" sponsoru oldu

05 / 09 / 2025, 18:39

TuranBank “Ən yaxşı KOS maliyyələşməsi layihəsi” nominasiyası üzrə beynəlxalq mükafata layiq görülüb

05 / 09 / 2025, 18:28

Astarada kütləvi zəhərlənmə olub

05 / 09 / 2025, 17:46

Türkiyədə daha bir meşə yanğını olub

05 / 09 / 2025, 17:32

Baş prokuror Yasamalda vətəndaşları qəbul edib

05 / 09 / 2025, 17:17

Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

05 / 09 / 2025, 16:57

Bu avtobusların idxalı üçün yeni gömrük rüsumu müəyyənləşdi

05 / 09 / 2025, 16:41
Bütün xəbərlər