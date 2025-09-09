 Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

Qafar Ağayev17:21 - Bu gün
Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işsiz və işaxtaran şəxslər üçün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, Bakı Regional Məşğulluq filialının təşkilatçılığı ilə təşkil olunan aktiv məşğulluq tədbirində 60 işəgötürən tərəfindən 600-ə yaxın boş iş yeri təqdim edilib. Vakansiyalar əsasən satış, bank, tədris, mühasibatlıq və digər sahələr üzrə olub.

Tədbirdə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin və işəgötürənlərin nümayəndələri iştirak ediblər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş Elektron İnformasiya Sisteminin “Əmək və məşğulluq” altsistemində işsiz və işaxtaran şəxs kimi qeydiyyatda olan, ixtisası və peşəsi yarmarkaya çıxarılan vakansiyalara uyğun gələn namizədlər tədbirə dəvət edilib, onlara vakansiyalara dair tələblər barədə ətraflı məlumat verilib. Yarmarkada vakansiyalara müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilib, ilkin müsahibələr keçirilib və uyğun namizədlər növbəti mərhələyə dəvət olunublar.

Agentliyin tabeliyində Bakı Peşə Hazırlığı Mərkəzi də yarmarkada öz stendi ilə iştirak edib. İşsiz və işaxtaran şəxslərə mərkəzin fəaliyyəti, həyata keçirilən peşə kursları və müraciət qaydaları barədə məlumat verilib.

Əmək yarmarkasında, həmçinin DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi də təmsil olunub. Yarmarka zamanı Mərkəzin fəaliyyəti və benefisiarlarla iş prinsipləri barədə ətraflı məlumat verilib, eyni zamanda, tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. Həmçinin mərkəzin üzvləri tərəfindən müxtəlif istiqamətlər üzrə hazırlanmış əl işləri sərgilənib.

Paylaş:
95

Aktual

Siyasət

Prezident forum iştirakçılarına müraciət edib

Cəmiyyət

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Cəmiyyət

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Siyasət

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Redaktorun seçimi

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda reklam şirkətindən oğurluq olub

BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış

ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

Səmərqəndə uçan təyyarə Bakıda eniş etdi

Son xəbərlər

Rəhman Hacıyev Andriy Şevçenkoya Qarabağ xalçası hədiyyə edib – FOTO

Bu gün, 18:39

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 17:54

Nəsimi festivalında “İblis” yeni təqdimatda nümayiş olunacaq

Bu gün, 17:40

Bakıda növbəti əmək yarmarkası təşkil olunub

Bu gün, 17:21

FHN Gəncədə təlim keçirdi - FOTO

Bu gün, 17:19

İsrail turizm şirkətlərinin Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil olunub

Bu gün, 16:57

Sumqayıt Tibb Mərkəzində yeni Hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 16:47

Saatlıda süd qəbulu məntəqəsində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 16:12

Bu gün Xalq rəssamı Lətif Kərimovun anım günüdür

Bu gün, 15:55

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Bu gün, 15:26

Azərbaycan Ordusunun çinli əsgəri - VİDEO

Bu gün, 15:06

Xaricdəki soydaşlarımız üçün Azərbaycan dili dərslərinə start verilir – Qeydiyyatdan keçərək sən də qoşul!

Bu gün, 14:51

Duz gölünə tullantı su axıdan vətəndaşlar cərimələnəcək

Bu gün, 14:11

Azərbaycan “VISA” ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb - FOTO

Bu gün, 13:53

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Bu gün, 13:32

34 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:20

Sumqayıtda avtoxuliqanlıq edib videosunu sosial şəbəkələrdə yayanlar həbs edilib

Bu gün, 13:19

Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

Bu gün, 13:14

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Bu gün, 13:07

10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşdi

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər