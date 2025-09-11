 Sahibə Qafarova İsrailin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Sahibə Qafarova İsrailin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

Qafar Ağayev15:43 - Bu gün
Sahibə Qafarova İsrailin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

Sentyabrın 11-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İsrail Dövlətinin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ronen Krausz ilə görüşüb.

Bu barədə 1news.az-a Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, səfiri bu vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik edən spiker Sahibə Qafarova, ona ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Görüşdə dost və tərəfdaş ölkələrimiz arasında bir sıra ənənəvi sahələrdə olduğu kimi, yeni istiqamətlər üzrə də əməkdaşlığın genişlənməsindən məmnunluq ifadə olunub, əlaqələrin daha da inkişafı üçün yaxşı imkanların olduğu qeyd edilib.

Söhbət zamanı, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında müsbət münasibətlərin göstəricilərindən biri kimi, insanlar arasında əlaqələrin əhəmiyyəti qeyd edilərək, vurğulanıb ki, multikultural və tolerant bir ölkə kimi, Azərbaycanda yəhudilər əsrlər boyu sülh, dostluq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayıblar və indi də yaşayırlar. Eyni zamanda, İsraildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması, o cümlədən bu ölkədə yaşayan yəhudi əsilli soydaşlarımız da ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına töhfə verirlər.

Görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında parlamentlərin də özünəməxsus rolu qeyd edilib. Spiker Sahibə Qafarova İsrail Knessetinin sədri Amir Ohana ilə cari ilin aprel ayında Özbəkistanda keçirilən görüşünü xatırladaraq, parlamentlərimiz arasında təmasların, qarşılıqlı səfərlərin, dostluq qruplarının fəaliyyətinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə bu ölkəyə işgüzar səfəri, səfər çərçivəsində aparılmış danışıqlar, əldə olunmuş razılaşmalar və imzalanmış sənədlərin əhəmiyyəti bir daha vurğulanıb. Spiker Sahibə Qafarov, Vaşinqton razılaşmaları üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin vacibliyini qeyd edərək, tərəflər arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümidvar olduğunu bildirib.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

Paylaş:
43

Aktual

FORMULA 1

“Formula 1”ə görə Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Siyasət

Ceyhun Bayramov Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Nazir: “Uşağa qarşı zorakılıq qəbuledilməzdir”

Cəmiyyət

Yeni tədris ilində 2,2 milyon təhsilalan olacaq - Nazir

Siyasət

Sahibə Qafarova İsrailin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

Ceyhun Bayramov Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

Qubadlının Baş planı təsdiqlənib

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə görüşüb

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov Cibuti XİN-in baş katibi ilə görüşüb - FOTO

Ukrayna səfirliyi Azərbaycanda uşaqlara göstərilən yardıma görə təşəkkür edib

Rusiyanın AZAL təyyarəsinə görə sığorta ödənişləri açıqlaması ictimaiyyəti çaşdırır - Rəsmi Bakı

Qubadlının Baş planı təsdiqlənib

Son xəbərlər

ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

Bu gün, 16:32

“PAŞA Holding”in tərəfdaşlığı ilə 12 mindən çox aztəminatlı ailənin övladlarına məktəbli ləvazimatları təqdim ediləcək - FOTO

Bu gün, 16:30

Sahibə Qafarova İsrailin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 15:43

Həkimlər nəyi reklam edə bilməz? - Nazirlik qaydaları bir daha xatırlatdı

Bu gün, 15:39

Ceyhun Bayramov Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 15:26

Xalq Bank nizamnamə kapitalını artırdı

Bu gün, 14:51

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:48

Bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyat prosesi elektronlaşdırılır

Bu gün, 14:25

Milli Məclisdə dini konfessiyaların rəhbərliyi ilə görüşlər keçiriləcək

Bu gün, 14:13

Xocalının Şuşakənd kəndinə ilk köç olub, açarlar təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:54

Təyyarədə sərnişinlərin yüklərindən oğurluq edən əcnəbilər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:30

Bir sıra şəxslərə dərman vasitəsi kimi psixotrop maddələr pulsuz veriləcək

Bu gün, 13:18

Nazir: “Uşağa qarşı zorakılıq qəbuledilməzdir”

Bu gün, 13:05

Bakı küçələri pik saatlarda açıq olacaq - SİYAHI

Bu gün, 12:54

Həbs olunmuş şəxsin gizlətdiyi qumbaralar tapılıb - Birgə əməliyyat

Bu gün, 12:49

Şirvanda 3 kq narkotiki şüşə qablarda gizlədən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:38

““Məktəbli avtobusu” layihəsi genişlənəcək”

Bu gün, 12:32

Leysan olacaq, külək güclənəcək - Proqnoz

Bu gün, 12:26

Bakıda 17 min manatlıq oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 12:21

Bakıda tarixi hamamdan qanunsuz istifadənin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər