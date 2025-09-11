Azad olunmuş ərazilərimizdə bağçalarda 243 uşaq tədrisə cəlb olunacaq
"Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda - işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrimiz fəaliyyətə başlayıb".
1news.az xəbər verir ki bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair media brifinqdə çıxışı zamanı deyib.
"Bu gün 7 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində 243 uşaq tədrisə cəlb olunub. 82 heyət üzvümüz bu müəssisələrdə işləyirlər. Bu il isə 6 müəssisənin təhvil verilməsi planlaşdırılır".
99