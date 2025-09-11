 Bəzi məktəblərdə Formula 1 səbəbindən ənənəvi dərslər gec başlayacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bəzi məktəblərdə Formula 1 səbəbindən ənənəvi dərslər gec başlayacaq

Ayşən Salehli11:52 - Bu gün
Bəzi məktəblərdə Formula 1 səbəbindən ənənəvi dərslər gec başlayacaq

"Bəzi məktəblərdə Formula 1-ə görə ənənəvi tədris gecikəcək".

1news.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən məlumat verib.

Nazir deyib ki, bununla bağlı siyahını təqdim ediləcək.

"Formula 1 ərazisinə yaxın olan məktəblərdə ənənəvi tədris gec başlayacaq. Bu müddət ərzində dərslər distant formada davam edəcək".

Paylaş:
121

Aktual

FORMULA 1

“Formula 1”ə görə Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Siyasət

Ceyhun Bayramov Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

Cəmiyyət

Nazir: “Uşağa qarşı zorakılıq qəbuledilməzdir”

Cəmiyyət

Yeni tədris ilində 2,2 milyon təhsilalan olacaq - Nazir

Cəmiyyət

ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

“PAŞA Holding”in tərəfdaşlığı ilə 12 mindən çox aztəminatlı ailənin övladlarına məktəbli ləvazimatları təqdim ediləcək - FOTO

Həkimlər nəyi reklam edə bilməz? - Nazirlik qaydaları bir daha xatırlatdı

Xalq Bank nizamnamə kapitalını artırdı

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış

Bakıda reklam şirkətindən oğurluq olub

Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 53-ə çatıb

Yağış, külək - Sabahın havası açıqlandı

Son xəbərlər

ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

Bu gün, 16:32

“PAŞA Holding”in tərəfdaşlığı ilə 12 mindən çox aztəminatlı ailənin övladlarına məktəbli ləvazimatları təqdim ediləcək - FOTO

Bu gün, 16:30

Sahibə Qafarova İsrailin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 15:43

Həkimlər nəyi reklam edə bilməz? - Nazirlik qaydaları bir daha xatırlatdı

Bu gün, 15:39

Ceyhun Bayramov Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 15:26

Xalq Bank nizamnamə kapitalını artırdı

Bu gün, 14:51

Leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:48

Bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyat prosesi elektronlaşdırılır

Bu gün, 14:25

Milli Məclisdə dini konfessiyaların rəhbərliyi ilə görüşlər keçiriləcək

Bu gün, 14:13

Xocalının Şuşakənd kəndinə ilk köç olub, açarlar təqdim edilib - FOTO

Bu gün, 13:54

Təyyarədə sərnişinlərin yüklərindən oğurluq edən əcnəbilər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:30

Bir sıra şəxslərə dərman vasitəsi kimi psixotrop maddələr pulsuz veriləcək

Bu gün, 13:18

Nazir: “Uşağa qarşı zorakılıq qəbuledilməzdir”

Bu gün, 13:05

Bakı küçələri pik saatlarda açıq olacaq - SİYAHI

Bu gün, 12:54

Həbs olunmuş şəxsin gizlətdiyi qumbaralar tapılıb - Birgə əməliyyat

Bu gün, 12:49

Şirvanda 3 kq narkotiki şüşə qablarda gizlədən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:38

““Məktəbli avtobusu” layihəsi genişlənəcək”

Bu gün, 12:32

Leysan olacaq, külək güclənəcək - Proqnoz

Bu gün, 12:26

Bakıda 17 min manatlıq oğurluq edənlər saxlanılıb

Bu gün, 12:21

Bakıda tarixi hamamdan qanunsuz istifadənin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər