Bəzi məktəblərdə Formula 1 səbəbindən ənənəvi dərslər gec başlayacaq
"Bəzi məktəblərdə Formula 1-ə görə ənənəvi tədris gecikəcək".
1news.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən məlumat verib.
Nazir deyib ki, bununla bağlı siyahını təqdim ediləcək.
"Formula 1 ərazisinə yaxın olan məktəblərdə ənənəvi tədris gec başlayacaq. Bu müddət ərzində dərslər distant formada davam edəcək".
