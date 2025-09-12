“Yango” hava limanı ərazisində fəaliyyətini davam edir
“Yango” şirkəti üçün sərnişinlərin rahatlığı hər zaman prioritet olub.
Şirkətdən 1news.az-a verilən məlumata görə, şirkət tərəfindən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu ərazisindən daşımalar həyata keçirilən zaman məsəfayə uyğun qiymət hesablanır.
Aeroportdan daşımalar 5 AZN-dən başlayır. Ümumilikdə 3-25 km-ə qədər hər kilometrə görə 0.8 AZN, 26 və daha artıq kilometrə görə isə 0.70 AZN hesablanır. Məsələn, hava limanından “JW Marriott Absheron Baku” hotelinə səfər sərnişinə 23 AZN-ə başa gələcək.
Sərnişinlər hər hansı uyğunsuzluq görərsə, “Yango” şirkətinin tətbiqinə məlumat verə bilər. Eyni zamanda Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin “141” Çağrı Mərkəzinə də müraciət etmək mümkündür.
