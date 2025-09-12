“PAŞA Holding”in təşkil etdiyi növbəti “INMerge” İnnovasiya Sammitinə “Netflix”in həmtəsisçisi Mark Randolf gəlir! - FOTO
Ötən il 5000 iştirakçı, 100-dən çox spiker, 100-dən çox startap və investoru bir araya toplayan “INMerge” İnnovasiya Sammiti 2025-ci ildə daha böyük hədəfləri qarşıya qoyaraq hazırlıqlara start verib.
Bu il beşinci dəfə təşkil olunacaq “INMerge” sammiti daha iddialı proqramla geri qayıdır – tədbirə "Netflix"in həmtəsisçisi Mark Randolf kimi dünya miqyasında tanınmış adlar qatılacaq. Bundan əlavə, "OpenAI" şirkətinin keçmiş "Go-to-Market" rəhbəri Zak Hass və "Pixar"ın həmtəsisçisi Ed Katmull da spiker kimi çıxış edəcəklər.
"PAŞA Holding"in təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən bu sammitin məqsədi ölkədə innovasiya ekosisteminin inkişafına töhfə vermək, startaplar və investorları bir araya gətirərək onlara əməkdaşlıq üçün fürsət yaratmaq, eləcə də innovasiya ekosisteminin bütün iştirakçıları arasında fikir və təcrübə mübadiləsi üçün platforma qurmaqdır. Sammit, fintex, telekommunikasiya, elektron ticarət və digər sahələrdən olan innovatorları, investorları və sahənin nüfuzlu liderlərini bir araya gətirir. “INMerge” həm də iştirakçılara mühüm tərəfdaşlıqlar bağlamağa, əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə və regionun liderləri və innovatorları ilə beynəlxalq əlaqələr qurmağa imkan verən strateji şəbəkə mərkəzidir.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə, “INMerge” İnnovasiya Sammitində "YouTube"un həmtəsisçisi Stiv Çen, "Amazon"un vitse-prezidenti və texniki direktoru Verner Vogels, "Starbucks" şirkətinin həmtəsisçisi Zev Siegl, Harvard Biznes Məktəbinin professoru Linda Hill, həmçinin Stenford Universitetinin professoru İlya Strebulayev kimi spikerlar qoşulub.
Qeyd edək ki, bu il beşinci dəfə təşkil olunacaq "INMerge” sammiti 29 və 30 senyabr 2025-ci il tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində baş tutacaq. Ətraflı məlumat və biletləri əldə etmək üçün www.inmerge.az veb-saytına keçid edə bilərsiniz.
Reklam hüququnda