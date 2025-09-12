 “SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

14:37 - Bu gün
“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

SAVALAN – ASPI Winery şirkəti bir daha öz peşəkarlıq səviyyəsini təsdiqləyərək, IWSC 2025 (International Wine and Spirit Competition) müsabiqəsində nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb.

Bu il münsiflərin diqqətinə 90-dan çox ölkədən 12 mindən artıq şərab və spirtli içki nümunəsi təqdim olunub.

Ən böyük nailiyyət isə SAVALAN Grappolo-nun qələbəsi olub. O, Marc/Pomace Brandy (qrappa və onun analoqları) kateqoriyasında ən yüksək mükafat olan Trophy ilə təltif edilib.

Trophy — qızıldan daha yüksək səviyyədir. Münsiflər heyəti qızıl medal qazananlar arasından yalnız bir və ya bir neçə nümunəni seçərək onları öz kateqoriyasında ən yaxşı elan edir. Əvvəlcə içki 95 balla qızıl medal qazanıb, daha sonra isə ən yüksək mükafata layiq görülüb. Beləliklə, SAVALAN Grappolo öz kateqoriyasında ən yaxşıların ən yaxşısı seçilib.

Ekspertlər onun qarpız və ingilis qızılgülü notları ilə təravətli ətrini, qaysı və mineral çalarları ilə mürəkkəb dadını, eləcə də çoxqatlı afterteystini xüsusi vurğulayıblar.

Bundan əlavə, SAVALAN distillatları da yeni beynəlxalq uğurlar əldə edib:

*SAVALAN Armud Arağı — bürünc medal, 87 bal. Ətrində — ot və torpaq çalarları, dadında — armud, yüngül bal tonları və ağaclı notlar;

*SAVALAN Tut Arağı — bürünc medal, 89 bal. Münsiflər onun gavalı ətrini, yumşaq şirin dadını və tumlu çalarlarla təmiz afterteystini yüksək qiymətləndiriblər.

IWSC dünyanın ən nüfuzlu şərab və spirtli içkilər müsabiqələrindən biri hesab olunur. Qazanılmış mükafatlar göstərir ki, SAVALAN distillatları ən yüksək beynəlxalq keyfiyyət standartlarına cavab verir.

Şirkətin illərlə sınanmış ənənəvi istehsal üsulları isə dünya ekspertləri tərəfindən yüksək dəyərləndirilib.

Paylaş:
153

Aktual

Cəmiyyət

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Cəmiyyət

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

Cəmiyyət

Xocalının Badara kəndinə ilk köç: Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlanıb

Cəmiyyət

Azərbaycanın turizm imkanları Yaponiyada tanıdılıb - FOTO

NİİM-dən həm piyadalara, həm də sürücülərə çağırış: Diqqətli olun

Bəxtiyar Vahabzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunan “Filologiya üzrə elm müsabiqəsi” keçiriləcək

Buraxılış və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olunub

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

BDYPİ hərəkət iştirakçılarına çağırış

Bəzi yerlərə leysan yağıb - Faktiki hava

Bakı aeroportundan taksilərlə bağlı açıqlama: Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün ciddi risklər yaradır

Himayədar ailələrə verilən uşaqların sayı 53-ə çatıb

Son xəbərlər

Azərbaycanın turizm imkanları Yaponiyada tanıdılıb - FOTO

Bu gün, 17:58

NİİM-dən həm piyadalara, həm də sürücülərə çağırış: Diqqətli olun

Bu gün, 17:49

Bəxtiyar Vahabzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunan “Filologiya üzrə elm müsabiqəsi” keçiriləcək

Bu gün, 17:39

Buraxılış və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:28

Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə hərəkət cədvəli avtomobil yollarının təmiri işlərinə uyğun optimallaşdırılıb

Bu gün, 17:25

Qazaxıstan və Özbəkistan turizm sənayesi nümayəndələri üçün Azərbaycana tanışlıq səfəri təşkil edilib

Bu gün, 17:20

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

Bu gün, 16:59

“PAŞA Holding”in təşkil etdiyi növbəti “INMerge” İnnovasiya Sammitinə “Netflix”in həmtəsisçisi Mark Randolf gəlir! - FOTO

Bu gün, 16:57

Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzi tabeliyində olan Doğum Evinin fəaliyyəti yenidən təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 16:50

BŞTİ-nin tabeliyindəki məktəblərdə 505 min 766 şagird təhsil alacaq

Bu gün, 16:40

TuranBank Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD) ilə 15 milyon ABŞ dolları həcmində saziş imzalayıb

Bu gün, 16:35

Bakıda bir küçədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:17

Xocalının Badara kəndinə ilk köç: Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO

Bu gün, 16:00

Bu gün görkəmli yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin doğum günüdür

Bu gün, 15:59

Qəbələdə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi dəfn olunub

Bu gün, 15:27

Bakıda 35 min manatlıq dələduzluqla bağlı 3 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 14:59

Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan hərbçi Murad Vəliyev Qubada dəfn olunub - FOTO

Bu gün, 14:53

“Yango” hava limanı ərazisində fəaliyyətini davam edir

Bu gün, 14:38

“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

Bu gün, 14:37

Fərdi süni intellekt erası: “Acer” Berlində keçirilən IFA 2025 sərgisində dünya ictimaiyyətini nə ilə təccübləndirdi?

Bu gün, 14:32
Bütün xəbərlər