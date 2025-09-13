 Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

Qafar Ağayev17:38 - Bu gün
Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri general Sahir Şamşad Mirzaya başsağlığı ünvanlayıb.

Bu barədə 1news.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Başsağlığında deyilir:

"Pakistanın şimal-qərb bölgəsində terrorçuların xaincəsinə hücumu nəticəsində Pakistan Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusunun şəhid olması və yaralanması barədə xəbər məni hədsiz kədərləndirdi.

Həlak olanlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur, ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və Allahdan səbir diləyirik. Yaralananların tezliklə sağalmalarını arzu edirik".

Qeyd edək ki, Pakistanın şimal-qərbində "Təhriki Talibani Pakistan" (Pakistan Talibanı Hərəkatı) qruplaşmasının silahlılarının qurduğu pusquda azı 12 pakistanlı təhlükəsizlik əməkdaşı ölüb.

Paylaş:
55

Aktual

Cəmiyyət

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib, bir sıra vacib məsələlər müzakirə olunub

Cəmiyyət

Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi dəyişdirilir

Cəmiyyət

Sentyabrın 15-də 2,2 milyon şəxs tədris ilinə başlayacaq

Cəmiyyət

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi dəyişdirilir

Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib, bir sıra vacib məsələlər müzakirə olunub

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Nazir: “Uşağa qarşı zorakılıq qəbuledilməzdir”

Bakıda “Sonsuz qardaşlıq - IV” çoxmillətli birgə xüsusi təyinatlı qüvvələr təlimi keçirilir - FOTO

Nazir: “Valideynlər məktəb direktorunun fəaliyyətini qiymətləndirə biləcəklər”

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Son xəbərlər

Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi dəyişdirilir

Bu gün, 18:17

Zakir Həsənov Pakistan tərəfinə başsağlığı verib

Bu gün, 17:38

Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb

Bu gün, 17:29

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib, bir sıra vacib məsələlər müzakirə olunub

Bu gün, 17:02

Mədəniyyət Nazirliyi Hacı Murad Yagizarovun vəfatı ilə bağlı nekroloq yayıb

Bu gün, 16:45

Bakıda daha iki müntəzəm marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 16:44

Naxçıvanda toy karvanında qaydaları pozan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 15:53

Sentyabrın 15-də 2,2 milyon şəxs tədris ilinə başlayacaq

Bu gün, 15:25

Bakıda və Abşeron yarımadasında leysan xarakterli yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:12

Şamaxıda Üzüm və Şərab Festivalı start götürür

Bu gün, 15:06

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov Almaniyada müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib

Bu gün, 14:32

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:31

Abşeron və Sabunçu rayonlarında oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:58

MN: Gənc əsgərlərlə görüşə qoyulmuş müvəqqəti məhdudiyyət götürüldükdə ictimaiyyətə məlumat veriləcək

Bu gün, 13:53

Dələduzluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:42

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

Bu gün, 13:11

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:56

Qızılağac Milli Parkında yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:39

Mərkəzi Nəbatat Bağında təlim keçirilib

Bu gün, 12:30

Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların yeni hərəkət cədvəli açıqlanıb

Bu gün, 11:36
Bütün xəbərlər