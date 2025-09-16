 Nəsimi rayonunda yük avtomobilindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Nəsimi rayonunda yük avtomobilindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Qafar Ağayev13:38 - Bu gün
Nəsimi rayonunda yük avtomobilindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Nəsimi rayonunda şirkətlərdən birinə məxsus olan yük avtomobilindən oğurluq olub.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, zərərçəkən şəxs polisə müraciət edərək nəqliyyat vasitəsindən 3200 manat dəyərində müxtəlif markalı istehlak mallarının oğurlandığını bildirib. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı M.Səfərov müəyyən edilərək saxlanılıb.

Rayon ərazisindəki kafelərin birindən isə paytaxt sakininə məxsus içərisində 300 manat və sənədlər olan çantanı talamaqda şübhəli bilinən 50 yaşlı K.Şükürov da polis tərəfindən saxlanılıb.
Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
109

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Rəsmi

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Siyasət

Cıdır düzündə BƏƏ ilə dostluq rəmzi kimi Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib

Cəmiyyət

Qlobal İnnovasiya İndeksi – 2025 dərc olunub

Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Xocalının Badara kəndinə ilk köç: Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO

Nazir: “Valideynlər məktəb direktorunun fəaliyyətini qiymətləndirə biləcəklər”

Son xəbərlər

Qlobal İnnovasiya İndeksi – 2025 dərc olunub

Bu gün, 19:11

Mərkəzi Bankın “Nağd pul ofisi” fəaliyyətini müvəqqəti dayandırır

Bu gün, 17:58

BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla əlaqələrimizi daha yüksək səviyyəyə qaldırmağı arzulayırıq

Bu gün, 17:48

Sabah Pirallahı qəsəbəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:46

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb

Bu gün, 17:44

İlham Əliyev: Azərbaycan və BƏƏ hər zaman beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin yanındadır

Bu gün, 17:42

Azərbaycan və BƏƏ prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü olub, sənədlər mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:41

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Bu gün, 17:31

ABB binasında Libraff!

Bu gün, 17:24

Ali Məhkəmənin hakimi Tahir Kazımov təqaüdə yola salınıb

Bu gün, 17:15

Cəlilabadda məktəblinin qətlinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:02

Şuşada İlham Əliyevin adından BƏƏ Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Bu gün, 16:48

Şimşək çaxacaq, yağış yağacaq

Bu gün, 16:38

Paytaxtda motosiklet qaçıran şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:34

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Şuşa qalasının önündə foto çəkdiriblər - FOTO

Bu gün, 16:16

İlham Əliyev və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 16:04

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

Bu gün, 15:44

Şair Əlisəmid Kür reanimasiyaya yerləşdirilib

Bu gün, 15:30

Cənubi Qafqazda yeni mərhələ: Azərbaycanın liderliyi ilə sülhə doğru ŞƏRH

Bu gün, 15:19

Azərbaycan Mərkəzi Bankı daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

Bu gün, 15:16
Bütün xəbərlər