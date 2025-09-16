Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”
"Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən mühüm mərhələlərindən biri 2023-cü ilin payızında yazıldı".
Bunu 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə deyib.
Onun sözlərinə görə, məhz həmin vaxt ölkəmizin uzun illərdən bəri həsrətlə gözlədiyi ədalət bərpa olundu, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyi tam təmin edildi.
Deputat bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sentyabrın 18-də imzaladığı sərəncama əsasən, hər il 20 sentyabrın Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə günü kimi qeyd olunması təsadüfi deyil:
“Bu, yalnız bir əlamətdar hadisənin xatırladılması deyil, həm də xalqımızın milli yaddaşına, gələcək nəsillərə ötürülən dövlətçilik dərsidir. Çünki bu günün təsis olunması Azərbaycanın 30 ildən artıq davam edən mübarizəsinin və şəhidlərimizin müqəddəs qanının nəticəsidir”.
Şahin Seyidzadə qeyd edib ki, 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsi, ardınca isə 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib:
“Prezident İlham Əliyev Xankəndi meydanında çıxış edərkən xüsusi vurğuladı ki, 20 il əvvəl xalqa verdiyi vədi yerinə yetirib. Bu, dövlət başçısının qətiyyətinin, xalq qarşısındakı məsuliyyətinin və tarixi ədalətin təntənəsidir”.
Deputat əlavə edib ki, hazırda azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri aparılır, Xankəndidə Qarabağ Universitetinin yaradılması, infrastruktur layihələri və sosial obyektlərin inşası bölgəyə həyat gətirir. Onun sözlərinə görə, 2023-cü ilin dekabrında Xankəndidə futbol üzrə Azərbaycan kubokunun keçirilməsi də Qarabağın ictimai-siyasi və mədəni həyata dönüşünün rəmzi idi.
“20 sentyabr – Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə günü xalqımızın milli birliyinin, dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin simvoludur. Bu gün həm də şəhidlərimizin xatirəsinə dərin ehtiramın təzahürüdür”, – deyə Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə vurğulayıb.