 Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Siyasət

Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

Qafar Ağayev11:51 - Bu gün
Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

"Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən mühüm mərhələlərindən biri 2023-cü ilin payızında yazıldı".

Bunu 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə deyib.

Onun sözlərinə görə, məhz həmin vaxt ölkəmizin uzun illərdən bəri həsrətlə gözlədiyi ədalət bərpa olundu, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərində Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyi tam təmin edildi.

Deputat bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sentyabrın 18-də imzaladığı sərəncama əsasən, hər il 20 sentyabrın Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə günü kimi qeyd olunması təsadüfi deyil:
“Bu, yalnız bir əlamətdar hadisənin xatırladılması deyil, həm də xalqımızın milli yaddaşına, gələcək nəsillərə ötürülən dövlətçilik dərsidir. Çünki bu günün təsis olunması Azərbaycanın 30 ildən artıq davam edən mübarizəsinin və şəhidlərimizin müqəddəs qanının nəticəsidir”.

Şahin Seyidzadə qeyd edib ki, 2020-ci ildə başlanan Vətən müharibəsi, ardınca isə 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib:
“Prezident İlham Əliyev Xankəndi meydanında çıxış edərkən xüsusi vurğuladı ki, 20 il əvvəl xalqa verdiyi vədi yerinə yetirib. Bu, dövlət başçısının qətiyyətinin, xalq qarşısındakı məsuliyyətinin və tarixi ədalətin təntənəsidir”.

Deputat əlavə edib ki, hazırda azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri aparılır, Xankəndidə Qarabağ Universitetinin yaradılması, infrastruktur layihələri və sosial obyektlərin inşası bölgəyə həyat gətirir. Onun sözlərinə görə, 2023-cü ilin dekabrında Xankəndidə futbol üzrə Azərbaycan kubokunun keçirilməsi də Qarabağın ictimai-siyasi və mədəni həyata dönüşünün rəmzi idi.

“20 sentyabr – Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə günü xalqımızın milli birliyinin, dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin simvoludur. Bu gün həm də şəhidlərimizin xatirəsinə dərin ehtiramın təzahürüdür”, – deyə Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə vurğulayıb.

Paylaş:
56

Aktual

Rəsmi

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Cəmiyyət

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Cəmiyyət

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Cəmiyyət

Bakıda 16 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

Siyasət

Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

AK Parti: Türkiyə ilə Azərbaycan çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcək

XİN: Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu.

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi ilə görüşüb - FOTO

Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi ilə görüşüb

Səfir: Azərbaycan Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm tərəfdaşdır

Son xəbərlər

Bakıda evdən 15 min manatlıq qızıl oğurlanıb

Bu gün, 13:01

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə IX qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 12:57

Azərbaycanla Qazaxıstan ikiqat vergitutmanı aradan qaldırır

Bu gün, 12:48

Polis Akademiyasında Bilik günü və andiçmə mərasimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 12:41

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Füzuliyə gəlib

Bu gün, 12:24

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovla vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 12:15

Ötən gün aşkarlanan qanunsuz silah-sursatın sayı aşkarlanıb

Bu gün, 12:06

Azərbaycan XİN Meksikanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:53

Şahin Seyidzadə: “20 sentyabr dövlətçiliyimizin və milli birliyimizin simvoludur”

Bu gün, 11:51

2025-ci ilin ikinci Günəş tutulması bu tarixdə baş verəcək

Bu gün, 11:44

Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd yolunun tikintisi 95% icra olunub

Bu gün, 11:22

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:15

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarovun nəşi Bakıya gətirilib

Bu gün, 11:12

AQTA xəstəliklərlə əlaqədar bəzi ölkələrdən malların idxalına məhdudiyyət qoyub

Bu gün, 11:11

Paytaxtda daha bir yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:08

Nazir: “SİMA İmza” mobil tətbiqi 5 milyon yüklənməyə çatıb

Bu gün, 10:53

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu tarixində ən işlək avqust ayını qeyd edib

Bu gün, 10:35

Koroğlu Rəhimov küçəsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin təfərrüatları açıqlanıb - VİDEO

Bu gün, 10:30

Dünya bazarında qızıl ucuzlaşıb, gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:18

Bakı DYP “Formula-1 Azərbaycan Qran Prisi” ilə əlaqədar müraciət edib

Bu gün, 10:10
Bütün xəbərlər