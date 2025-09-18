 AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Qafar Ağayev14:52 - Bu gün
AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) üç valyuta mübadilə məntəqəsinə – “Delta Capital”, “Money Shop” və “Meta-Kapital”a məcburi göstəriş tətbiq edib.

Bu barədə 1news.az AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, adıçəkilən şirkətlər tərəfindən tərəfindən “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın 7.1-ci bəndinin tələbləri pozularaq 2025-ci ilin avqust ayının sonuna hesabatların təqdim edilməməsinə görə “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-7.1.2-ci maddəsinin tələblərini rəhbər tutaraq AMB tərəfindən “Delta Capital” , “Money Shop” və “Meta-Kapital”a bu hesabatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vaxtda təqdim edilməsi ilə bağlı icrası məcburi göstəriş verilib.

