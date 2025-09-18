 Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Qafar Ağayev12:44 - Bu gün
Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin digər rəhbər heyəti Çin Xalq Respublikasının milli müdafiə naziri admiral Dong Junun dəvəti ilə 12-ci Syanşan Forumunda iştirak etmək üçün Pekində işgüzar səfərdədir.

1news.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 18-də müdafiə naziri “Beynəlxalq düzənin qorunması və dinc inkişafın təşviqi” şüarı ilə keçirilən 12-ci Pekin Syanşan Forumunun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib.

Forum çərçivəsində general-polkovnik Z.Həsənov çinli həmkarı admiral D.Jun ilə görüşüb.

Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

Qeyd edək ki, 100-dən çox ölkənin müdafiə qurumlarının rəhbər şəxslərinin, beynəlxalq təşkilatların və analitik mərkəzlərin nümayəndələrinin, eləcə də yüksək rütbəli hərbçilərin, hərbi və təhlükəsizlik məsələləri üzrə nüfuzlu ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən forum sentyabrın 19-dək davam edəcək.

Paylaş:
60

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Hava limanında şəhər mərkəzinə taksiylə neçəyə getmək olar? - Qiymətlər

Rəsmi

Fətəli xan Xoyskinin 150 illik yubileyi keçiriləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Redaktorun seçimi

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

“SAVALAN – ASPI Winery” məhsulları Londonda keçirilən “IWSC 2025” müsabiqəsində növbəti dəfə mükafata layiq görülüb – FOTO

Seyidbəyli kəndinə köçən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov Almaniyada müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

Son xəbərlər

AMB üç valyuta mübadilə məntəqəsinə məcburi göstəriş verib

Bu gün, 14:52

Baş nazir Əli Əsədov Bişkekdə Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarovla görüşüb

Bu gün, 14:18

AFFA “Neftçi”ni 8000 manat cərimələyib

Bu gün, 14:06

Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

Bu gün, 13:56

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçəcək

Bu gün, 13:50

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

Bu gün, 13:31

Tovuzda arxdan kişi meyiti tapılıb

Bu gün, 13:26

Naxçıvanda kişi paltarı geyinmiş qadın 45 min manat oğurlayıb

Bu gün, 13:09

Zakir Həsənov Çində işgüzar səfərdədir - FOTO

Bu gün, 12:44

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Genişlənmə üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:41

Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində iz qoymuş dahi bəstəkar, ictimai xadim - Üzeyir Hacıbəyli

Bu gün, 12:34

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:34

BMT-nin hakimlər və vəkillər üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gələcək

Bu gün, 12:25

DYP: Bakıda əlavə yol-patrul naryadları xidmətə cəlb olunub

Bu gün, 12:24

Kürdəmirdə evi yararsız hala düşən vətəndaş üçün çadır quruldu - FOTO

Bu gün, 12:00

Azərbaycan XİN Çilini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:51

Abşeronda hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

Bu gün, 11:36

Uğura doğru: Azərbaycan batut gimnastları III MDB Oyunlarına hazırlaşır

Bu gün, 11:35

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var

Bu gün, 11:07

Bakıda kafe yanıb

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər