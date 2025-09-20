 Ölkə ərazisində qeydə alınan 46 cinayətin üstü açılıb - DİN | 1news.az | Xəbərlər
Ölkə ərazisində qeydə alınan 46 cinayətin üstü açılıb - DİN

11:04 - Bu gün
Sentyabrın 19-da ölkə ərazisində qeydə alınan 43, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 116, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 78 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 17, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 16 fakt müəyyən edilib.Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb.

