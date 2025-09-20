 Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

13:04 - Bu gün
Ruanda Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Ruanda Respublikasının Prezidenti Pol Kaqamenin sentyabrın 20-də Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

1news.az xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Ruanda Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ruanda Prezidenti Pol Kaqameni qarşıladı.

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Ruanda Prezidentinə raport verdi.

Ruanda Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirildi.

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ruanda Prezidenti Pol Kaqamenin qarşısından keçdi.

Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.

Paylaş:
102

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

FORMULA 1

Azərbaycanda “Formula 1” yarışları 2030-cu ilə qədər davam edəcək – FOTO - YENİLƏNİB

FORMULA 1

“Formula-1”: Sıralama turu başlayıb

Rəsmi

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan ilə Ruanda arasında imzalanmış sənədlər mübadilə olunub - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olub - FOTO

Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar - FOTO

ICESCO-nun Baş direktoru “Dostluq” ordeni ilə təltif edilib

Son xəbərlər

Naxçıvan-Bakı avtobusu dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 18:09

Bakıda sıralama turunda ardıcıl qəzalar və nasazlıqlar baş verib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:52

Yağış yağır, şimşək çaxır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:43

İlham Zəkiyev 9-cu dəfə Avropa çempionu olub

Bu gün, 17:21

Azərbaycan və Ruanda prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Bu gün, 16:53

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:22

Azərbaycanda “Formula 1” yarışları 2030-cu ilə qədər davam edəcək – FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:20

“Formula-1”: Sıralama turu başlayıb

Bu gün, 15:59

Pirallahıda iki mərtəbəli evdə yanğın olub

Bu gün, 15:49

Azərbaycan Qran-prisində “Formula 2” sprint yarışının qalibi bəlli olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Azərbaycan və Ruanda prezidentlərinin nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:27

Xaçmazda həmkəndlisini qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

Bu gün, 14:59

Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

Bu gün, 14:44

Şəmistan Nəzirli vəfat edib

Bu gün, 14:22

Adnan Əhmədzadə barəsində həbs qərarı verilib

Bu gün, 14:13

Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 14:09

Azərbaycan ilə Ruanda arasında imzalanmış sənədlər mübadilə olunub - FOTO

Bu gün, 13:52

Azərbaycan Qran-prisində Formula 1 üzrə üçüncü sərbəst yürüş başa çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:48

İran vətəndaşının narkokuryerliyə cəlb etdiyi iki nəfərdə 6 kq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 13:42

“Anyma” Bakı Kristal Zalında unudulmaz gecə yaşatdı

Bu gün, 13:08
Bütün xəbərlər