 AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

11:07 - Bu gün
AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı AZAL turizm gününə həsr olunmuş yeni endirim kampaniyasına start verir.

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin Mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Kampaniya çərçivəsində sərnişinlər AZAL-ın bütün beynəlxalq istiqamətlərinə aviabiletləri 35%-dək endirimlə əldə edə bilərlər.

Təklifdən yararlanmaq üçün biletləri 15 – 30 sentyabr 2025-ci il tarixlərində əldə edilməlidir. Endirim 1 – 31 oktyabr 2025-ci il tarixlərində həyata keçiriləcək uçuşlarda 35%-dək, 1 noyabr 2025 – 17 mart 2026-cı il tarixlərində isə 25%-dək tətbiq olunur.

Kampaniya AZAL-ın müntəzəm beynəlxalq reyslərində Ekonom, Premium Ekonom və Biznes sinif bilet tariflərinə şamil edilir, lakin vergi və yığımlara aid deyil. Kampaniya kodşerinq, çarter və ölkədaxili reyslərə şamil edilmir. Qeyd edək ki, endirimli biletlərin sayı məhduddur və yüksək tələbat dövrü istisna olunur.

Sərnişinlər bu kampaniya çərçivəsində Avropa, Asiya və Yaxın Şərq regionlarını əhatə edən çoxsaylı beynəlxalq istiqamətlərə daha sərfəli şərtlərlə səyahət etmək imkanı qazanırlar. AZAL bütün sərnişinlərini bu fürsətdən yararlanaraq payız və qış mövsümünü unudulmaz səyahətlərlə keçirməyə dəvət edir.

Aviabiletləri rəsmi saytdan, aviaşirkətin mobil tətbiqindən, həmçinin AZAL-ın kassalarından və akkreditə olunmuş agentliklərdən əldə etmək olar.

Paylaş:
60

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

Cəmiyyət

Bakının işğaldan azad olunmasının 107-ci ildönümüdür

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi – FOTO

Cəmiyyət

“Garabagh Resort & SPA” – Naftalanda sağlamlığın və rahatlığın ünvanı

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Komitə sədri: Qaraxanbəyli kəndi təxminən 6 min nəfərin məskunlaşması üçün nəzərdə tutulub

Redaktorun seçimi

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Sizin üçün xəbərlər

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinə qeydiyyat başladı

Aparıcının səsləndirdiyi nifrət nitqinə görə “Space TV”nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

Tullantı sularını düzgün idarə etməyən fiziki şəxslər 1000 manatadək cərimələnəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bakı metropolitenində tarixi nailiyyət: interval 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirildi

Son xəbərlər

Dövlət başçısı Nikaraquanın həmprezidentlərini təbrik edib

Bu gün, 11:22

“Garabagh Resort & SPA” – Naftalanda sağlamlığın və rahatlığın ünvanı

Bu gün, 11:09

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

Bu gün, 11:07

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində olub - FOTO

Bu gün, 10:52

Pirəkəşkül və Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:45

Komitə sədri: Qaraxanbəyli kəndi təxminən 6 min nəfərin məskunlaşması üçün nəzərdə tutulub

Bu gün, 10:38

Sabirabadda 42 yaşlı kişi qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:34

“Bilik Günü”ndə Balaxanıdan Berkliyə uzanan yol - FOTO

Bu gün, 10:30

Bakının işğaldan azad olunmasının 107-ci ildönümüdür

Bu gün, 10:17

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 10:12

“McDonald’s Azərbaycan” şəhid ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərini məktəb ləvazimatları ilə təmin etdi – FOTO

Bu gün, 10:04

Prezident Xocalının Daşbulaq kəndində tut bağında görülmüş işlərlə tanış olub - FOTO

Bu gün, 09:58

İlham Əliyev Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndində olub - FOTO

Bu gün, 09:43

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:33

Kəlbəcərə növbəti köç karvanı yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:17

Bakıda mənzildən meyit tapılıb

Bu gün, 09:13

DYP yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 09:02

Paytaxt yolllarında svetoforlara “yaşıl dalğa” rejimi tətbiq edilib

Bu gün, 09:01

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

Bu gün, 08:59

Bakıda sıxlıq olan yollar - SİYAHI

Bu gün, 08:25
Bütün xəbərlər