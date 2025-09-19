 Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Qafar Ağayev15:00 - Bu gün
Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

“Formula-1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-prisi 2025” günlərində Bakı küçələri təkcə sürət yarışları ilə deyil, eyni zamanda fan zona ilə diqqət mərkəzində olur.

Burada azarkeşlər yarışın gedişatını izləməklə yanaşı, müxtəlif əyləncə və istirahət imkanlarından da yararlanırlar.

Fan zonalarda insanlar pilotları, komandaları və yarışın gedişatını canlı ekranlardan izləyir, şəkil çəkdirir və ölkəmizin mədəniyyətini, qonaqpərvərliyini hiss edirlər. Rəngarəng bayraqlar, musiqi və gülərüz könüllülər ab-havanı daha da canlandırır.

Uşaqlar üçün xüsusi oyun zonaları, ailələr üçün istirahət sahələri, həmçinin yemək və içki nöqtələri fan zonaların cəlbediciliyini artırır. Hər yaşdan insan burada bir araya gələrək yarış coşqusunu paylaşır.

1news.az-ın fotoreportajında Bakıda fan zonalarının canlılığını, azarkeşlərin enerjisini və şəhərin yarış əhval-ruhiyyəsini əks etdirən anlar təqdim olunur.

Qeyd edək ki, “Formula-1 Qatar Airways Azərbaycan Qran-prisi 2025” 19-21 sentyabr tarixlərini əhatə edəcək.

Foto: Nadir İbrahimli

Paylaş:
103

Aktual

Siyasət

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

FORMULA 1

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Cəmiyyət

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Cəmiyyət

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

FORMULA 1

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Marşallar Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2025-də artıq iş başındadır

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Formula 2 komandalarının sərbəst yürüşləri start götürüb

Bu gün Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi start götürəcək

Son xəbərlər

AQTA vəhşi heyvan və quşların ictimai iaşə müəssisələrində saxlanması ilə bağlı monitorinqlərə başlayıb

Bu gün, 15:57

Azərbaycan 14 fələstinli tələbəni Qəzzadan təxliyə edib

Bu gün, 15:40

Antiterror əməliyyatının 2-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilir

Bu gün, 15:32

Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-Prisində sıralama turu yekunlaşıb - SİYAHI

Bu gün, 15:29

Bu gün görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Soltan Hacıbəyovun anım günüdür

Bu gün, 15:22

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 15:00

DİN "Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi" ilə əlaqədar müraciət edib - VİDEO

Bu gün, 14:57

Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:24

AZAL donanmasına yeni “Airbus A320neo” təyyarəsini əlavə etdi

Bu gün, 14:09

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 14:04

“Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş davam keçirilir - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:57

Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər avtomobil yolunun tikintisi işləri davam etdirilir - VİDEO

Bu gün, 13:39

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:11

Bu uşaqlara 2600 manat birdəfəlik müavinət veriləcək

Bu gün, 12:41

“Formula-1” çərçivəsində tibbi xidmətin təşkili tam təmin olunub

Bu gün, 12:26

Bakıda 17 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

Bu gün, 12:10

Gömrük orqanına bəyan edilməyən xeyli miqdarda mallar aşkar edildi

Bu gün, 11:53

Bakı Şəhər Halqasının təşəbbüsü: Qrossmeyster Teymur Rəcəbov Ferrari pilotları ilə şahmat taxtasında görüşdü!

Bu gün, 11:37

Kamaləddin Qafarov: “20 sentyabr tariximizin ən dəyərli səhifələrindən biridir”

Bu gün, 11:27

İranla sərhəddə saxlanılan şəxsdən 16 kq narkotik götürülüb

Bu gün, 11:17
Bütün xəbərlər