Samir Şərifov: Azərbaycan əlaqəndirici ölkəyə çevrilib

Qafar Ağayev10:09 - Bu gün
“Azərbaycan etibarlı, güvənli, əlaqəndirici bir ölkəyə çevrilib”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda çıxışıda Azəbaycan Respublikasının Baş nazirinin müavini Samir Şərifov deyib.

Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat qovşaqlarının mərkəzində yerləşir. Azərbaycanda investisiya mühiti sürətlə inkişaf edir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın kredit reytinqi də kifayət qədər yüksəlib.

S.Şərifov deyib ki, Azərbaycan höküməti nəqliyyat sahəsinə kifayət qədər investisiya yatırıb.

“Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı, dəniz limanlara, hava limanlarına investisiyalar qoyulur. Bu da ölkəyə investisiya qoymaq istəyənlər üçün stimul yaradır”.

