 Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb

Qafar Ağayev13:23 - Bu gün
Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb

Masallı rayonunun Eminli kəndi ərazisində xilasetmə tədbirləri nəticəsində antik dövrə aid küp məzarı tapılıb və tədqiq edilib.

Bu barədə 1news.az-a AMEA Arxeologiya və Antroplogiya İnstitutundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, institutun aparıcı elmi işçiləri, dosent Anar Ağalarzadə və Dmitriy Kiriçenkonun apardığı qazıntılar zamanı üzə çıxmış və şərti olaraq "3 №li küp məzarı" kimi qeyd edilmiş bu maraqlı dəfn abidəsi düzən sahədə 40 sm dərinlikdən tapılıb.

Maraqlı xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, məzar bütünlüklə dəniz balıqqulağı ilə örtülmüş və hətta dəfn küpünün içərisi də balıqqulağının təsirindən ciddi zədələnib. Bunun da başlıca səbəbi dəfndən çox sonralar arealı Xəzər dənizinin qabarması nəticəsində su basmış və qəbirlər uzun müddət su altında qalıb.

Tədqiq olunan küp qəbir yanüstə, ağız hissəsi qərb istiqamətində basdırılıb. Dəfn qabının ağzının bir tərəfində keyfiyyətsiz gildən zəif hazırlanmış bir qulplu küpə qoyulub, lakin kəskin rütubətin təsirindən qeyd olunan qab dağılıb. Küpün kənarında bir kiçikhəcmli ağzı novçalı qab da qoyulub. Bu qab oynoxoya (və ya enoxoya) tipli, ağzı yuvarlaq şəkildə üç yerə şaxələnən təkqulplu dolçadır. Adının mənasından bilindiyi kimi, şərab saxlamaq üçün istifadə olunub. Dəfn prosesi zamanı küpün ağız tərəfində ocaq yandırılmışdır ki, bu da elmi ədəbiyyatda pis və şər ruhlardan təmizlənmək anlamına gəlməkdədir.

Küpün içərisində sıx bükülü şəkildə, sağ yanı üstə, üzü cənub-qərb istiqamətində insan dəfn edilib.

Antropoloq D.Kiriçenkonun fikrincə, küp qəbirdəki insan Qafqaz görünüşünə malik yetkin kişi skeletinin qalıqlarıdır. İnsanın dişlərində ciddi aşınma, həmçinin kariyes və diş daşları olub. Skeletin bud sümükləri yüksək fiziki fəaliyyətin göstəricisidir ki, bu da "atlı döyüşçü" kimi qiymətləndirilə bilər. Qəbirdən aşkar edilən dəmir cida ucluğu dolayısı ilə qeyd olunan fikirləri təsdiqləyir. Belə ki, dəfn olunan insan at sürən və nizə atan döyüşçü kimi, çox güman ki, süvarilərə mənsub olub.

Skeletin ətrafında üç balaca miniatür qab (yağ və ya ətriyyat qabı) və bir kasa tipli qab qoyulub. Qəbirdən aşkar edilmiş saxsı qablar həm yerli saxsı məmulatları, həm də Aralıq dənizi regionundan gətirildiyini güman etməyə imkan verir.

Küpün içərisindən çoxlu sayda müxtəlif tipli və ölçülü muncuqlar və skeletin qulağında bir cüt, üzərində qaynaqlama üsulunda üzüm təsviri formasında hazırlanmış qızıl sırğalar tapılıb.

Qeyd edilib ki, Eminli küp qəbrini Azərbaycanın cənub-şərqində qədim dövrə aid həm yerli istehsal, həm də xaricdən gətirilən dəyərli əşyaları özündə ehtiva edən hələlik yeganə zəngin dəfn abidəsi hesab etmək olar.

Paylaş:
36

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Siyasət

SOCAR ilə İtalita şirkəti arasında müqavilə imzalandı - FOTO

Siyasət

Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

“Gabala Hospitality Group” Parisdə keçirilən “Beynəlxalq Qastronomiya Günləri”ndə Azərbaycanı təmsil edib - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Aydın Kərimov: “Şuşada tibbi turizmin nkişafı üçün geniş imkanlar var”

Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb

Vüqar Qurbanov: “Dünyada tətbiq olunan tibbi yeniliklərin ölkəmizdə də həyata keçirilməsi əsas hədəflərdəndir”

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Binəqədidə sexin döşəməsi çöküb, ölən var - YENİLƏNİB

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Adnan Əhmədzadə barəsində həbs qərarı verilib

Ali Məhkəmənin hakimi Tahir Kazımov təqaüdə yola salınıb

Son xəbərlər

Emin Hüseynov: Noyabrda Ağdam şəhərinə ilk köç planlaşdırılır

Bu gün, 14:24

SOCAR ilə İtalita şirkəti arasında müqavilə imzalandı - FOTO

Bu gün, 14:18

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 14:16

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:07

Aydın Kərimov: “Şuşada tibbi turizmin nkişafı üçün geniş imkanlar var”

Bu gün, 13:39

Masallıda antik dövrə aid küp məzarı üzə çıxıb

Bu gün, 13:23

Vüqar Qurbanov: “Dünyada tətbiq olunan tibbi yeniliklərin ölkəmizdə də həyata keçirilməsi əsas hədəflərdəndir”

Bu gün, 13:19

Səhiyyə naziri: “Tibb müəssisələrinin beynəlxalq akkreditasiyası məqsədəuyğundur”

Bu gün, 12:48

Sentyabrın pensiya ödənişi yekunlaşdırılıb

Bu gün, 12:38

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə yeni səlahiyyət verilib

Bu gün, 12:10

Azərbaycanda Tarixi Hadisə: ITMF və ATA-nın Birgə Seminari İlk Dəfə Bakıda

Bu gün, 12:00

Gəncə şəhərinin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədir - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:41

Azərbaycanda şüşə istehsalına investisiya qoyulacaq

Bu gün, 11:33

Baş Qərargah rəisi Belarusda Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının məzarını ziyarət edib

Bu gün, 11:30

Məcnun Məmmədov: Azərbaycan məhsullarına Yaxın və Uzaq Şərq bazarlarında böyük maraq var

Bu gün, 11:20

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 11:14

Türkiyənin milli təhsil naziri Qarabağda səfərdədir

Bu gün, 11:06

Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 11:00

Nazir: Azərbaycan aqrar sektorda tədqiqat və inkişafa böyük həcmdə sərmayə yatırır

Bu gün, 10:55

Qurban Qurbanov: Futbol investisiya qoyulması üçün əlverişli sahədir

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər