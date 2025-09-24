 Beynəlxalq çempionatda Azərbaycanın təcili tibbi yardım komandası 3-cü yerə layiq görülüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Beynəlxalq çempionatda Azərbaycanın təcili tibbi yardım komandası 3-cü yerə layiq görülüb

Qafar Ağayev11:54 - Bu gün
Beynəlxalq çempionatda Azərbaycanın təcili tibbi yardım komandası 3-cü yerə layiq görülüb

Qazaxıstanın Aktau şəhərində Təcili Tibbi Yardım Briqadalarının Beynəlxalq Çempionatı keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, ümumilikdə 23 komandanın qatıldığı Beynəlxalq Çempionatda Azərbaycanı TƏBİB-in tabeliyindəki Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinin təcili tibbi yardım komandası təmsil edib.

Qazaxıstan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyilə Təcili Tibbi Yardım üzrə Milli Koordinasiya Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan çempionatda komandamız 3-cü yerə layiq görülüb.

Yarışın nəticələrinə əsasən, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinin heyəti kubok qazanıb, fəxri fərmanla təltif olunub.

Çempionatın proqramı təcili tibbi yardımın göstərilməsi üzrə ustad dərsləri, klinik hallarla bağlı bilik səviyyəsinin yoxlanılması, düzgün diaqnoz təyin olunması, ilkin tibbi yardım və pasiyentin idarə olunması taktikası üzrə təlimləri əhatə edib.

Bundan əlavə, böyüklər və uşaqlar üçün əsas və genişləndirilmiş ürək-ağciyər reanimasiyası, travmalar zamanı xəstəxanayaqədər yardım, yenidoğulmuşların reanimasiyası və təcili mamalıq vəziyyətlərində ilkin tibbi yardım üzrə təlimlər də keçirilib.

Paylaş:
43

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

MÜTDA-dan Müəllimlər Günü ilə bağlı ÇAĞIRIŞ: Pul yığılması və digər neqativ halların baş verməsi qadağandı

Siyasət

İlham Əliyev: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin səmimi dialoqunun videosunu paylaşıb

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Ət, heyvan və quş cəmdəklərinin baytarlıq damğası ilə nişanlanması məcburi olacaq

Lənkəranda şagird və xadiməyə fiziki şiddət göstərən məktəbin nümayəndəsi işdən çıxarılıb

Beynəlxalq çempionatda Azərbaycanın təcili tibbi yardım komandası 3-cü yerə layiq görülüb

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Müdafiə nazirinin sabiq müavini və digər şəxslərin ittiham olunduğu iş üzrə hökm oxunub

“Formula 1” günlərində metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Dünyanın yeni komfort səviyyəsi Gəncədə – Ramada Plaza Gəncə çox yaxında qapılarını açır! - FOTO

Son xəbərlər

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:46

Ət, heyvan və quş cəmdəklərinin baytarlıq damğası ilə nişanlanması məcburi olacaq

Bu gün, 12:27

Lənkəranda şagird və xadiməyə fiziki şiddət göstərən məktəbin nümayəndəsi işdən çıxarılıb

Bu gün, 12:10

Beynəlxalq çempionatda Azərbaycanın təcili tibbi yardım komandası 3-cü yerə layiq görülüb

Bu gün, 11:54

Paytaxtın iki məktəbində pilot layihəyə start verilib

Bu gün, 11:49

DİN: 155 mərmi aşkarlanıb

Bu gün, 11:47

Azərbaycan və Laos Baş prokurorluqları arasında Memorandum imzalanıb

Bu gün, 11:37

İmişlidə narkokuryerliyə görə 2 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:26

Sumqayıtda hakimi təhqir edən şəxsə cinayət işi açılıb

Bu gün, 11:16

İlham Əliyev III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:10

“Baku International Arts Festival 2025” — Bakının qəlbində musiqi, teatr, rəqs və incəsənət - FOTO

Bu gün, 10:48

Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli şahmat hakimi vəfat edib

Bu gün, 10:39

Agentlik: Dənizçi sənədlərinin saxtalaşdırılması hallarına qarşı sərt tədbirlər görüləcək

Bu gün, 10:31

MÜTDA-dan Müəllimlər Günü ilə bağlı ÇAĞIRIŞ: Pul yığılması və digər neqativ halların baş verməsi qadağandı

Bu gün, 10:14

FHN rəsmisi: Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın zamanı 4 nəfər tüstüdən zəhərlənib

Bu gün, 10:08

Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları ötüb

Bu gün, 09:53

İlham Əliyev: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

Bu gün, 09:41

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nyu-Yorkdakı Müasir İncəsənət Muzeyində olublar

Bu gün, 09:33

Babək prospektində qəza baş verib, yolda sıxlıq yaranıb

Bu gün, 09:25

Mehriban Əliyeva Azərbaycan və ABŞ prezidentlərinin səmimi dialoqunun videosunu paylaşıb

Bu gün, 09:22
Bütün xəbərlər